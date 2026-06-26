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近日因颱風加上梅雨鋒面接近、西南季風增強，全國各地都面臨「局部豪大雨」或「短延時強降雨」帶來的致災性威脅。民進黨發言人李坤城今（26）日嚴正指出，極端氣候威脅在即，但在國民黨與民眾黨立委的刻意卡關下，今年度的中央政府總預算已經正式拖延超過300天，導致行政院依法編列的170 億元「第一、第二預備金」及「災害準備金」全面無法正常動支，嚴重癱瘓國家面臨重大天災時的緊急應變能力。針對國民黨辯稱「總預算未過不影響救災，中央仍可依法動支延續性經費與既有機制應急」，李坤城痛批，總預算未完成審查時，政府依法只能動支沿用前一年度的既有計畫經費，但真正因應突發災情的「緊急救命錢」，新年度的預備金與災害準備金，現在正因為總預算被卡而全面鎖死，「藍白陣營難道還要繼續拖延總預算審查、拿人民的生命做政治攻防嗎？」李坤城進一步指出，藍白立委聯手讓總預算空轉逾300天，不只災害準備金遭鎖死，中央編列的防洪治水、排水改善、河川整治等重大建設與地方補助計畫，也持續卡在立法院；此外，總統賴清德特別提醒防汛期與颱風季將至，是要求政府體系及早整備、防患於未然，國民黨卻心虛反控總統「恐嚇人民」，藍白立委明知總預算對防災、救災的關鍵性，卻執意卡關，儼然把人民生命財產安全當成政治攻防工具。李坤城直言，多名藍營立委目前正積極投入地方縣市長選舉，卻在立法院連最基本的預算審查職責都不願履行，藍白立委若真心關心地方防災、清淤排水與公共安全，就應立即回到國會完成總預算審查，讓各項治水建設儘早推展，而不是在災害威脅人民生活之際，仍藉著災情噴政治口水，阻擋國家把經費用在治水與守護人民。