大雷雨又來突襲！中央氣象署於今（26）日下午14:27發布大雷雨即時訊息與山區暴雨通報，劇烈雨勢將一路轟炸至16:27。警戒範圍橫跨嘉義縣、台南市與高雄市，山區更同步響起國家級災防告警。氣象署示警，強降雨將伴隨劇烈落雷與強陣風，低窪地區務必嚴防積淹水，山區民眾請即刻遠離溪流以策安全。
🟡大雷雨與山區暴雨雙警報
氣象署提醒，本次極端天氣預期影響至下午16:27，相關警戒區域與防範重點如下：
大雷雨陸上警戒範圍：嘉義縣、臺南市、高雄市。平地居民與通勤族需慎防低能見度、雷擊以及瞬間強降雨引發的低窪地區積水。
山區暴雨災防告警範圍：
嘉義縣番路鄉、大埔鄉：草山溪（葫蘆谷）
臺南市南化區：後堀溪（千層岩瀑布）
🟡防劇烈落雷與溪水暴漲
受到劇烈雷雨胞滯留影響，警戒溪流周邊已有暴雨或有暴雨發生的機率。氣象署嚴正呼籲，山區民眾應密切留意溪水暴漲跡象並儘速遠離溪流。切勿前往河川區域從事溯溪、釣魚、戲水等活動。此外，正值週五下班通勤前半段，各都會區若遇上突發性大雨導致道路積水，駕駛人請務必放慢車速、開啟大燈小心慢行。
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氣象署提醒，本次極端天氣預期影響至下午16:27，相關警戒區域與防範重點如下：
大雷雨陸上警戒範圍：嘉義縣、臺南市、高雄市。平地居民與通勤族需慎防低能見度、雷擊以及瞬間強降雨引發的低窪地區積水。
山區暴雨災防告警範圍：
嘉義縣番路鄉、大埔鄉：草山溪（葫蘆谷）
臺南市南化區：後堀溪（千層岩瀑布）
受到劇烈雷雨胞滯留影響，警戒溪流周邊已有暴雨或有暴雨發生的機率。氣象署嚴正呼籲，山區民眾應密切留意溪水暴漲跡象並儘速遠離溪流。切勿前往河川區域從事溯溪、釣魚、戲水等活動。此外，正值週五下班通勤前半段，各都會區若遇上突發性大雨導致道路積水，駕駛人請務必放慢車速、開啟大燈小心慢行。