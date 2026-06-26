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高雄暴雨淹水！郭正亮：看柯志恩有沒有韓國瑜的運氣

賴瑞隆選情牽動未來！郭正亮：陳其邁有不能輸的行政院長壓力

根據《ETtoday民調雲》23日公布的最新高雄市長選戰民調，國民黨參選人柯志恩以46.8％的支持度，領先民進黨參選人賴瑞隆的42.0％，雙方差距達4.8個百分點，另有約11％的選民尚未表態。針對這份民調，前立委郭正亮25日在網路直播節目中分析，柯志恩若想複製當年「韓國瑜勝選模式」，關鍵的變數就在於天災與城市的基礎建設。在25日的《亮話天下》直播節目中，有網友反映高雄美濃區發生大淹水，甚至有朋友上班的國小也深受其害；對此，郭正亮指出，這就要看柯志恩有沒有當年的「運氣」。他回顧2018年選戰，現任市長陳其邁當年之所以會輸給韓國瑜，關鍵在於2018年8月23日至80日期間高雄發生大淹水，隨後全市市區道路驚現「5000個天坑」。這讓當時受夠淹水的高雄市民極度不滿，韓國瑜的聲勢也因此從9月1日起一路飆升。郭正亮提醒，目前才6月，接下來的7、8月可能還會有颱風或暴雨考驗。此外，針對網友提問現任高雄市長陳其邁在臉書上的貼文看起來非常認真，郭正亮則直言「陳其邁不認真也不行」。郭正亮分析，陳其邁必須為自己的政治未來爭取籌碼，他的目標是瞄準「行政院長」大位。然而，目前民進黨提名的賴瑞隆選情並不理想，一旦賴瑞隆在2026年市長選戰中落選，陳其邁未來爭取行政院長的位置恐怕就沒了，頂多只能當個副院長，這是非常現實的政治局勢。《ETtoday民調雲》高市長選戰民調辦理時間為2026年6月16日至19日；本次調查範圍為高雄市38個行政區；調查對象為設籍於高雄市且年滿20歲以上的民眾；回收有效樣本數1,070份，在95%信心水準下，抽樣誤差為±3%；經費來源為東森民調雲股份有限公司。