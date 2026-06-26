韓國「第一代傳奇網紅」、時尚電商品牌「AAV Collection」負責人李珠熙（音譯，이주희）昨（25）日經由家屬證實，已經於24日過世，享年44歲，身後留下丈夫和女兒，而她去世當天IG才更新貼文，突如其來的噩耗讓家人難以接受，「我們依然無法置信！」
初代網美李珠熙猝逝 家人發布黑底白字訃告
李珠熙24日更新擁有12萬追蹤數的IG，宣傳自家保養品，怎料，隔天再發文竟然是遺屬發布的黑底白字訃告，李珠熙的家屬表示：「昨天，一位男士珍愛的伴侣、一個孩子摯愛的母親，以及在眾人心中備受愛戴的 AAV Collection代表——李珠熙女士，突然離開了我們的身邊。」
家屬哀慟地說，李珠熙總是不吝於分享生命中美好的事物，並與許多人一同憧憬著一個美麗而幸福的世界，「正因如此，直到現在我們依然無法置信，且沉浸在巨大的悲痛之中。」家屬表示，原本打算在辦妥所有後事之後再告知大家此消息，但由於關心、問候李珠熙的人實在太多，因此决定提前公開。
此外，家屬以最誠摯的謝意感謝所有人對李珠熙溫暖的關注與厚愛，「在成為AAV的代表之前，作為普通人的李珠熙始終是一位開朗且充滿愛的人。為了能讓她安息，若大家能一同追悼並為她的冥福祈禱，我們將不勝感激。」
李珠熙從部落格起家 跨足電商創立個人品牌
李珠熙在社群媒體於韓國蓬勃發展初期，透過個人部落格分享時尚穿搭與生活點滴，吸引超過10萬名粉絲追隨，奠定元祖級網紅的地位，有了人氣的累積，她接著跨足電商產業，於 2019年創立個人時尚品牌「AAV Collection」，並親自擔任負責人，憑著自身品味與號召力在韓國網購市場打響名號，成為一名成功的企業家。
資料來源：아브컬렉션 대표 이주희 IG
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李珠熙24日更新擁有12萬追蹤數的IG，宣傳自家保養品，怎料，隔天再發文竟然是遺屬發布的黑底白字訃告，李珠熙的家屬表示：「昨天，一位男士珍愛的伴侣、一個孩子摯愛的母親，以及在眾人心中備受愛戴的 AAV Collection代表——李珠熙女士，突然離開了我們的身邊。」
家屬哀慟地說，李珠熙總是不吝於分享生命中美好的事物，並與許多人一同憧憬著一個美麗而幸福的世界，「正因如此，直到現在我們依然無法置信，且沉浸在巨大的悲痛之中。」家屬表示，原本打算在辦妥所有後事之後再告知大家此消息，但由於關心、問候李珠熙的人實在太多，因此决定提前公開。
此外，家屬以最誠摯的謝意感謝所有人對李珠熙溫暖的關注與厚愛，「在成為AAV的代表之前，作為普通人的李珠熙始終是一位開朗且充滿愛的人。為了能讓她安息，若大家能一同追悼並為她的冥福祈禱，我們將不勝感激。」
李珠熙在社群媒體於韓國蓬勃發展初期，透過個人部落格分享時尚穿搭與生活點滴，吸引超過10萬名粉絲追隨，奠定元祖級網紅的地位，有了人氣的累積，她接著跨足電商產業，於 2019年創立個人時尚品牌「AAV Collection」，並親自擔任負責人，憑著自身品味與號召力在韓國網購市場打響名號，成為一名成功的企業家。
資料來源：아브컬렉션 대표 이주희 IG