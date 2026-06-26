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韓國瑜一天會面破40人！黃帝穎痛批鄭麗文：見10人交代不清

大方公開合照VS電梯巧遇？鄭麗文遭媒體質問當場語塞

遭美議員幕僚與領袖雙重「打臉」！黃帝穎批鄭麗文自辱

立法院長韓國瑜近日率領跨黨派立委代表團訪問美國，於當地時間24日展開密集的外交行程。韓國瑜不僅在國會山莊與7位民主黨參議員進行座談，隨後更在下午的歡迎酒會上，一口氣會見了33位參眾兩院議員，其中就連民主黨籍的眾議院前議長裴洛西（Nancy Pelosi）也親自出席；對此，律師黃帝穎在臉書發文盛讚美國國會對韓國瑜的高規格接待，並點出「三大待遇差距」，直言韓國瑜這次的訪美成果，對比國民黨主席鄭麗文過去的訪美表現，簡直就像是「大人打小孩」，兩者規格高下立判。黃帝穎指出，韓國瑜率領朝野立委訪問美國，短短一天之內就先後與超過40位美國參、眾議員正式會面，名單中更包含裴洛西等政壇重量級大咖。反觀鄭麗文先前自稱拜會了10位國會議員，但在面對外界詢問時卻言詞閃躲、交代不清不楚。黃帝穎進一步分析，韓國瑜在訪美期間，與美國國會議員在正式外交場域互動，並大方留下多張合照。然而，鄭麗文過去自稱拜會10位議員時，卻推稱對方不願意公開。甚至在媒體記者會上，鄭麗文遭到記者犀利提問，質疑其拜會名單中是否包含在國會大廈電梯內「巧遇」並臨時要求合照的眾議員。黃帝穎透露，鄭麗文面對此詢問時當場結巴、語塞，且並未否認，這也引發外界嘲諷她把「電梯偶遇」也算作正式會面。最後，黃帝穎提及雙方在美方官方回應上的巨大落差。韓國瑜與美方議員是在正式場域進行外交互勉；而鄭麗文過去自稱拜會的行程，卻接連遭到美方否認。黃帝穎指出，當時被鄭麗文點名會面的共和黨參議員戴恩斯（Steve Daines）曾發表聲明，澄清鄭麗文實際接觸的是「幕僚」而非議員本人；參議院多數黨領袖圖恩（John Thune）也向媒體表示，根本沒有安排與鄭麗文會面，並強調美方是全力支持強化台灣防衛。黃帝穎直言，鄭麗文在美造神「習近平手軟像雲朵」、吹捧「鄭習會」，否則只是陽春黨主席，根本是「人必自辱而後人辱之」。相較之下，韓國瑜此次率領朝野立委獲得美方高規格接待，無疑成為了最強烈的對照組。