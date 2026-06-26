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蔣萬安跨黨派支持度輾壓！王鴻薇：沈伯洋中間選民拿太低

只關心抗中不熟悉市政？不分區表現成轉型市長絆腳石

綠營自家人搞排擠？造勢宣傳、淹水記者會皆未受邀

《震傳媒》24日公布最新台北市長選戰民調，現任市長蔣萬安以55.2%的支持度，大幅領先民進黨參選人沈伯洋的27.5%。國民黨立委王鴻薇昨（25）日在政論節目《少康戰情室》中對此表示，這份民調結果充分說明了沈伯洋目前在選戰中所面臨的嚴峻困境。根據《震傳媒》的民調數據細項顯示，在政論傾向方面，民進黨支持者有76.1%表態力挺沈伯洋；而國民黨與民眾黨的支持者中，則各有高達94.7%齊心支持蔣萬安。最引人關注的是，在不偏任何政黨的中間選民裡，蔣萬安獲得47.0%的支持，反觀沈伯洋僅拿到10.2%，另有42.8%受訪者表示無意見。王鴻薇分析指出，這份民調顯示蔣萬安的支持度已經完全「輾壓」對手，尤其是沈伯洋在中間選民部分竟然只拿到一成左右的支持率，數字實在太低。王鴻薇認為，沈伯洋之所以在中間選民的認同度低落，與其過去擔任不分區立委時的表現息息相關。她批評沈伯洋在立委任內，從來沒有關心過教育、治水以及農產品外銷等與民生密切相關的實質問題，將重心完全放在抗中議題上。因此，當沈伯洋如今轉化身份成為市長候選人時，面對必須具體回答的市政議題，其回應內容完全讓人聽不出重點。除了在政策面被質疑，王鴻薇更進一步揭露沈伯洋目前在黨內也面臨被孤立的窘境。她舉出兩個具體狀況：第一，民進黨新北市長參選人蘇巧慧近日邀請綠營其他參選人一起吃營養午餐，卻唯獨沒有特別找沈伯洋。第二，民進黨台北市港湖區市議員參選人高嘉瑜日前因內湖淹水事件召開記者會，按常理理應邀請身為母雞的台北市長參選人沈伯洋一同出席、共同發聲，但高嘉瑜同樣沒有找他。王鴻薇直言，為何綠營內部會頻頻出現這種「略過沈伯洋」的情形，看前述那份懸殊的民調結果，就可以說明一切。上述民調是由震傳媒出資委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間是2026年6月21日至6月22日，針對設籍台北市、年滿20歲的民眾為調查對象，透過CATI【電腦輔助電話訪問系統】進行電話訪問。【家戶】以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構；系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼。加權方式依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡層、教育程度加權，以符合母體結構。成功完訪1,074人，在95%信心水準下，抽樣誤差約±2.99個百分點。