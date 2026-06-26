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連鎖醫美集團驚爆在診間安裝偽裝型監視器偷拍消費者！台中市政府衛生局今（26）日針對旗下「崇德愛爾麗診所」嚴重侵害醫病信任與民眾隱私，依「醫療法」從重裁處新台幣50萬元罰鍰，並勒令該診所自115年7月15日起至116年1月14日止，停業6個月。據新北地檢署（25）日公告的起訴書指出，該醫美集團高層涉嫌指示員工，在台中崇德店等分店的診間角落，裝設偽裝成「偵煙器」的隱蔽式監視器，長期竊錄消費者更衣或裸露身體等隱私畫面。案發初期，集團高層甚至企圖滅證，唆使相關人員事先拆除攝影設備及主機，企圖阻礙行政調查，所幸檢警深入追查後，全案已偵查終結並依法提起公訴。衛生局表示，案發後第一時間即派員前往稽查，雖一度遭遇業者滅證阻撓，但如今新北地檢署事證已調查明確。檢方同時指出，目前掌握的事證顯示，相關監視器主機並無連線備份雲端，亦無影像外流情形。衛生局強調，醫療機構理應提供安心、受信賴的就醫環境，業者故意危害隱私及公共利益，情節重大，因此依「醫療法」第108條第6款規定予以從重處分。考量到現場消費者權益，衛生局表示已給予約2週的緩衝期，要求崇德愛爾麗診所在停業前，妥善辦理民眾退費、醫療銜接及相關行政作業。市府也發出嚴厲警告，若業者未依規定限期完成退費，將持續依法連續裁處，絕不寬貸。衛生局最後呼籲，市民就醫時如發現環境有異，或懷疑個人隱私遭受侵害，可立即撥打1999市民服務專線或向衛生局檢舉。市府將持續透過跨局處聯合稽查與常態化管理，全力守護市民安心的就醫環境。