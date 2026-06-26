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受到第7號颱風「米克拉」北上外圍環流影響，伴隨鋒面接近、西南風增強，台北市昨（25）日暴雨成災，包括內湖、南港等多區都出現嚴重淹水慘況，街道呈現一片汪洋。然而，內湖立委李彥秀卻被質疑不見人影，引來網路上罵聲連連。稍早，李彥秀終於在社群發聲，並公開關切在地居民的畫面，強調在極端氣候肆虐下，事前預防與事後復原更加重要。律師林智群痛批，內湖都淹成這樣了，怎麼都沒看到內湖區立委李彥秀，還是她人又在美國？網友也紛紛留言調侃「不要問，問就是在國外」、「內湖有立委喔？」、「應該是跟酒空搭免費班機到美國順便探親去了」、「李彥秀重點在美國的資產，不是內湖，反正那些人閉著眼投給她」、「可以延會又不用上班還有錢領多輕鬆工作」。李彥秀表示，昨天台北市最大降雨集中在內湖區、南港區，位在內湖的「大溝溪觀測站」測得最大時雨量達到100.5mm，部分測站累積總雨量更突破250mm。她指出，台北市未來需要加速多元化的治水韌性作為，市府也承諾「有些地方確實如果可以做得更好，應該即刻地來改進跟精進」。李彥秀直言，大雨過後、積水退去，復原與防疫是展現社會韌性重要的工作，立法院會議甲動結束，她在受災區協調樹木、落葉與垃圾清運與後續消毒工作，同時也感謝環保局同仁以及受災戶的共同努力，「風雨過後，我們更加韌性茁壯」。