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訊芯51.2T共同封裝光學（CPO）產品已進入小量生產，102.4T產品則完成樣品並交付客戶。隨AI資料中心傳輸規格由800G邁向1.6T，傳統光通訊技術逐步面臨限制，訊芯也同步推進與台積電合作的COUPE技術，鎖定光學引擎後段整合商機。下一步續攻NPO、OCS訊芯表示，CPO與既有產品不同，要導入仍需時間。不過，CPO在提升傳輸效能、降低功耗方面具明確優勢，公司已完成102.4T產品並送交客戶，51.2T產品也已小量生產。在既有CPO產品之外，訊芯後續將研發12.8T近封裝光學（NPO）及光路交換器（OCS）等解決方案。攜台積電攻後段光學引擎COUPE合作方面，訊芯將主要承接後段光學引擎相關工作，涵蓋光纖陣列（FAU）、光柵耦合器等技術的整合與驗證。訊芯此次股東會完成董事改選，新增左大川與張美玲兩名獨立董事。董事長蔣尚義表示，過去獨董背景較偏財務，此次希望引進半導體營運及法務專業，強化公司治理架構。其中，左大川曾任台積電研發、全球業務、資材風險管理及資訊等高階職務；張美玲則曾在台積電與聯發科擔任法務主管。蔣尚義認為，新任獨董加入後，可望在技術策略、營運管理及法遵風險控管上提供協助。