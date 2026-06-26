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蔣萬安視察稱降雨過大 何孟樺打臉：水根本沒全進幹管

幹管僅八分滿上游卻溢頂 何孟樺：排水系統未正常運作

模擬時雨量130mm不該淹！何孟樺批蔣萬安：不就是人禍嗎？

受米克拉颱風北上、鋒面接近及西南風增強影響，台北市25日降下驚人暴雨，造成內湖區多處嚴重積淹水，泥水灌進民宅、車輛泡水，民眾損失慘重。對此，台北市長蔣萬安強調是「短時間內強降雨」導致排水不及。然而，民進黨台北市議員何孟樺今日強力質疑，降雨量大固然是事實，但排水系統未能正常運作，根本是蔣市府造成的人禍。針對內湖災情，市長蔣萬安今日臨時新增行程前往內湖主持會議，並探望受災住戶、發放慰助金。不過，市議員何孟樺在臉書發文批評，蔣萬安雖然今早到內湖視察，卻仍將淹水原因全歸咎於降雨量太大。何孟樺直言，蔣萬安沒有說出的另一個事實是：「水並沒有全部進到排水幹管之中」。何孟樺詳細說明，堤防內排水的標準順序為：逕流→側溝→幹管→抽水站→基隆河。這次淹水的內湖路三段、金龍路、文德路，皆屬於陽光、港墘抽水站系統的集水區，上游的排水幹管最後會接到文德路與港墘路等地，再由抽水站排出。何孟樺指出，如果雨量達到排水設計標準且系統正常運作，幹管的水位計理應達到滿水位、甚至更高。但水利處昨日下午報告時坦承，文德路下方的幹管當時並未達到滿水位，只有「八分滿」；包括文德路下的陽港7、內湖路二段的碧湖1、以及陽光街的陽港2，這三個下水道水位站都沒有達到八分滿。令人質疑的是，同一時間上游金瑞治水園區的陽港3，水量卻一度高到溢頂。何孟樺認為，這充分說明上游金龍路的水並沒有完全進入下游，甚至連文德路排水幹管的上方都在淹水，證明排水系統並未正常運作。何孟樺直言，按照台北市政府自己做的淹水模擬，這次許多淹水區域，直到時雨量達到130mm都不應該淹水，這說明除了大雨之外，還有其他問題阻礙了排水。何孟樺痛批，排水系統失靈「這不就是人禍嗎？」這些問題本是市府該檢討的，但蔣萬安雖口頭表示「願意即刻改進跟精進」，卻不願意對災民說明具體要改進的地方在哪裡，更不願意承認淹水除了雨量多之外，更包含蔣市府的人為疏失。