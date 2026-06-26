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柯文哲：不要每次都先編預算再寫計畫

行政院日前通過《國防自主無人載具採購特別條例》草案，編列經費上限新台幣2100億元，引發朝野不同意見。民眾黨立法院黨團表態將提出黨版草案，主張將無人載具採購回歸年度預算編列。台中市長盧秀燕則將於下月初與美國在台協會（AIT）合辦「2026台中無人機產業與海外商機論壇」。民眾黨創黨主席柯文哲今天表示，黨版草案由黨主席黃國昌主責研擬，他個人則一向反對特別條例預算，認為「有預算就正常編、正常審就好」。行政院18日拍板通過《國防自主無人載具採購特別條例》草案，規劃以特別預算方式投入2100億元發展國防自主無人載具。國民黨已表態將提出黨版條例，民眾黨立法院黨團也將研擬自提版本，主張改由年度預算編列，不採特別條例方式推動。盧秀燕日前受訪時多次表示，無人機產業將是繼半導體、晶片之後，台灣下一座「護國神山」。她支持國民黨提出自己的版本，也樂見其他政黨提出不同草案，透過朝野協商，共同打造最有利國家產業發展的法制環境。她也證實，7月2日將與AIT處長谷立言共同主持「2026台中無人機產業與海外商機論壇」。柯文哲今天（26日）到台中為太平區議員參選人許書豪站台，受訪時被問及無人機特別預算及特別條例議題。他表示，知道黃國昌正在研擬相關草案，但自己對法律條文沒有太大興趣，只是「晃一下」，並未仔細閱讀內容。不過，柯文哲直言，自己一向不喜歡以特別條例編列預算。他認為正常程序應該是先提出完整計畫，再依計畫編列預算、送立法院審議，而不是「每次都先編預算再寫計畫，這個我非常討厭」。他並以軍購案為例指出，目前7800億元軍購案已有美方發價書，且美國國務院已通知國會；但另外4000億元部分，「到底美國賣不賣都不知道」。他強調只要計畫確定、內容明確，「那付錢我就OK」，但現在卻是先設一個特別條例框架，再回頭編計畫，「這個我不喜歡」。柯文哲重申，他反對以特別條例方式編列預算，認為相關支出應回歸正常預算程序辦理，「你就照正常程序編預算去處理就好了」。