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豪雨狂炸新竹！竹北2水牛受困暴漲溪流 幾乎滅頂畫面揪心

▲▼新竹豪雨災情持續擴大，豆子埔溪因暴雨水位急升，兩頭水牛受困泥黃色激流中，只剩牛頭、牛角露出水面，掙扎求生的畫面令人揪心。（圖／Threads@a5366012、@bogi731授權提供）

新竹動保所緊急出擊！出動吊車全力救援：全場集氣

▲動保所及救援人員嘗試以繩索協助牛隻脫困。（圖／新竹縣動保所）

▲有網友發現另一隻水牛已被水流移位到下游，新竹縣動保所證實已聯繫飼主並前往現場，救援人員同步展開搶救。（圖／Threads@a5366012授權）

受到米克拉颱風外圍環流及鋒面影響，新竹縣26日持續降下豪大雨，竹北豆子埔溪也因溪水暴漲，當地吉祥物兩頭水牛受困在滾滾泥流中，身體幾乎全被淹沒，只剩牛頭與牛角露出水面，幾乎滅頂的畫面在網路瘋傳，引發大批網友焦急喊「快救牛」。有民眾第一時間通報新竹縣動保所與消防單位，救援人員隨後趕赴現場展開救援，新竹縣動保所也證實已聯繫飼主並前往現場。影片中可見，原本平緩的豆子埔溪已化作混濁泥黃色急流，水位高漲幾乎淹沒牛隻全身，兩頭水牛只能不斷抬高頭部、露出鼻孔呼吸，並奮力划水尋找立足點。其中一頭牛看起來相當疲憊，多次沉入水中後又努力浮起，目擊民眾形容，當時情況十分危急，隨時都有可能被大水沖走。畫面曝光後迅速在社群平台瘋傳，不少網友看得相當心疼，紛紛留言表示，「救救牛！」、「後面那隻感覺快不行了」、「天曉得牠有多無助」、「水流太大，再不救就會被淹沒」、「水牛只是喜歡泡水，不代表可以一直待在水裡，還是有可能溺死」，也有人質疑飼主是否未善盡管理責任，導致牛隻在豪雨中陷入危險。有民眾透露，看到影片後便立即通報新竹縣動物保護防疫所，也有人將照片貼到新竹縣長楊文科臉書，希望相關單位盡快介入救援。新竹縣動保所表示，已第一時間聯繫飼主確認牛隻狀況，並派員前往現場救援，同時將進一步釐清飼養環境是否涉及違反《動物保護法》。隨後陸續有現場消息指出，救援人員已抵達豆子埔溪，嘗試利用繩索套住牛隻協助上岸，也有網友表示，「朋友家的牛已經聯絡到飼養人了」、「剛剛開車繞過去已經沒看到水牛」，傳出牛隻已脫離原本受困位置，讓不少關心事件的民眾稍微放下心中大石，並持續希望兩頭水牛都能平安脫困。稍早最新消息指出，有民眾發現其中一隻水牛已移位到下游等待救援，目前動保所正在以吊車盡全力吊掛上游牛隻，套了數次繩索嘗試搜救未果，目前正在全力救援中。