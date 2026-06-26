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國民黨立委洪孟楷力推「鞭刑公投」，不過，國民黨文傳會主委陳以信今（26）日上午卻透過黨內媒體群組表示，黨中央認為此案仍待凝聚更多社會共識，暫非現階段優先推動的公投項目。消息一出，不僅讓洪孟楷受訪時直言「無法理解」，更在黨內投下一顆震撼彈。據了解，黨主席鄭麗文昨晚曾親自致電洪孟楷溝通，但雙方未能取得共識，黨中央今早隨即直接對外定調，也讓不少藍委直呼「傻眼」，認為此舉與過往黨中央處理重大法案、公投提案的方式大不相同。對於「鞭刑公投」提案，陳以信表示，國民黨對此案並無特定立場。惟考量公投議題應力求聚焦，以利社會充分討論並做成有效之公投結果，黨中央現階段將以具高度社會共識者，做為優先公投提案。陳以信說明，「鞭刑公投」涉及刑事政策與價值討論，目前尚待凝聚更多社會共識，暫非國民黨現階段所優先推動的公投項目。面對黨中央公開表態，洪孟楷受訪時坦言，今天黨中央說還要再凝聚共識，「我真的沒有辦法理解」，但也只能尊重黨中央這樣的一個說法，後續黨中央會不會有什麼說法，要請黨中央說明。據了解，鄭麗文昨晚曾親自致電洪孟楷，希望就公投案再做溝通，不過雙方並未取得共識。未料黨中央今天上午便直接對外發布聲明，讓不少藍委措手不及。藍委都是在上午黨團大會期間才得知消息，現場一片錯愕，甚至有人形容「完全沒有心理準備」。一位不具名藍委透露，這項公投提案已有52位國民黨立委連署支持，黨團內部原本認為已具相當高度的共識。依照過往慣例，對於獲多數立委支持的重大提案，黨中央通常會選擇尊重黨團決定，若仍有不同意見，也多半會持續透過協調溝通尋求折衷方案，而非直接對外表態，因此此次作法讓不少人感到相當意外。另有藍委私下表示，今天早上大家才突然得知黨中央的態度，不僅事前毫無徵兆，黨中央也未提出足以說服黨團的理由，讓不少立委一時之間不知該如何因應。至於後續是否仍會推動相關政策，洪孟楷表示，若最終無法循公投方式推進，自己也已著手研擬相關修法版本，待時機成熟後將循立法程序提出。他強調，公投除了討論政策本身，更重要的是補足程序正義，讓全民共同參與重大刑事政策的討論。有藍委也呼籲，黨中央應盡快與黨團進一步溝通、說明決策考量，否則不僅容易造成黨內誤解，也恐讓外界解讀為黨中央與黨團步調不一致，影響後續推動重大議題的整體戰力。