LINE用戶注意，隨著蘋果iPhone 的iOS 26作業系統的設計規格變更，LINE官方發出公告，將陸續推出支援新規格的LINE主題，預計自2026年8月起陸續套用。不過，並非所有主題都能完整支援新規格，部分主題可能出現「選單圖示無法完整套用角色設計」的狀況，使用者更新後若發現LINE主題畫面和過去不同，不一定是App故障，而是與主題支援範圍有關。
LINE主題8月起符合2條件自動套用
LINE支援中心公告指出，因應iOS 26設計規格變更，LINE主題將自2026年8月起陸續更新為支援新規格的版本。若使用者裝置環境符合「LINE應用程式26.12以上版本」以及「iOS26以上版本」兩項條件，所使用的主題將陸續自動更新。
部分主題「選單圖示」恐變系統預設
最需要注意的是，若LINE主題僅屬於「部分支援iOS26設計規格」，不代表整套主題完全失效，而是部分顯示效果可能無法完整套用。
依照LINE官方說明，「部分支援」主題可能發生以下狀況：
1.部分選單圖示可能無法顯示原本的主題角色圖樣。
2.部分選單圖示可能改為顯示iOS系統預設設計。
3.主題無法完整套用iOS 26新設計規格下的所有圖示效果。
4.同一款主題在不同支援範圍、地區或實際環境下，顯示內容可能不同。
完整支援、部分支援差在哪？
LINE說明，若主題屬於「完整支援iOS26設計規格」，主題顯示將完整套用對應的設計圖樣，而不是顯示系統預設圖示。但若主題只屬於「部分支援iOS26設計規格」，就可能出現部分選單圖示顯示為系統預設設計，無法完整套用新設計規格。簡單來說，完整支援代表主題角色與圖樣能完整呈現；部分支援則代表部分介面元素可能退回系統預設樣式。
LINE也提醒，使用者可從主題商品說明頁辨識支援範圍。若商品說明頁標題附近顯示「支援iOS26部分設計規格」標示，代表該主題只支援部分新設計；若未顯示相關標示，則表示該主題可完整支援iOS 26設計規格。
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LINE支援中心公告指出，因應iOS 26設計規格變更，LINE主題將自2026年8月起陸續更新為支援新規格的版本。若使用者裝置環境符合「LINE應用程式26.12以上版本」以及「iOS26以上版本」兩項條件，所使用的主題將陸續自動更新。
最需要注意的是，若LINE主題僅屬於「部分支援iOS26設計規格」，不代表整套主題完全失效，而是部分顯示效果可能無法完整套用。
依照LINE官方說明，「部分支援」主題可能發生以下狀況：
1.部分選單圖示可能無法顯示原本的主題角色圖樣。
2.部分選單圖示可能改為顯示iOS系統預設設計。
3.主題無法完整套用iOS 26新設計規格下的所有圖示效果。
4.同一款主題在不同支援範圍、地區或實際環境下，顯示內容可能不同。
完整支援、部分支援差在哪？
LINE說明，若主題屬於「完整支援iOS26設計規格」，主題顯示將完整套用對應的設計圖樣，而不是顯示系統預設圖示。但若主題只屬於「部分支援iOS26設計規格」，就可能出現部分選單圖示顯示為系統預設設計，無法完整套用新設計規格。簡單來說，完整支援代表主題角色與圖樣能完整呈現；部分支援則代表部分介面元素可能退回系統預設樣式。
LINE也提醒，使用者可從主題商品說明頁辨識支援範圍。若商品說明頁標題附近顯示「支援iOS26部分設計規格」標示，代表該主題只支援部分新設計；若未顯示相關標示，則表示該主題可完整支援iOS 26設計規格。