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家樂福粉專要關了！擁1224萬粉絲：6/29起停止服務

▲家樂福粉專擁有超過1224萬粉絲追蹤，但將於6月29日停止服務。（圖／家樂福臉書）

家樂福為什麼要改名？背後原因曝光

▲家樂福全台多家分店近日已陸續展開招牌拆除工程，為7月1日起全面換牌做最後準備。（圖／翻攝自Threads@adlai_yeh)

家樂福改名倒數！萬家福、樂家康都列入名單

▲老字號的「家樂福」三個字即將走入歷史，預計於7月1日更換全新名稱。（圖／記者黃韻文攝）

家樂福陪伴台灣民眾長達40年，但家樂福三個字將走入歷史，並於7月1日正式改名，雖然統一集團尚未公布新名字，，讓一票民眾感到震驚與不捨「還是喜歡家樂福」。家樂福粉專擁有超過1224萬粉絲追蹤，但官方突然於今日上午發布最新公告，表示因應本公司即將進行品牌煥新及社群營運調整​，宣布家樂福臉書粉絲頁，將於6月29日起正式停止服務。​家樂福坦言，感謝至今所有顧客一起陪伴度過，並預告在不久的將來，會以「新的面貌」迎接大眾，​請大家多多分享新開立的官方及分店粉絲專頁，未來​繼續給予他們支持與指教。​公告曝光後，也瞬間湧入眾多粉絲不捨留言「捨不得……還是喜歡家樂福」、「不管改什麼名字，大家還是會叫家樂福，因為這個名字已經深植人心」、「1224萬的追蹤打水漂，太大氣了吧」；甚至有民眾好奇「為什麼不直接原帳改名要開新帳？」至於為什麼不直接沿用家樂福名稱呢？據了解，統一集團自2023年7月完成家樂福公司股權收購，品牌授權合約終止，根據法規與限制，自7月1日起則不能再使用家樂福名稱，新名稱在6月30日前也不能提到。民眾認為，未來「家樂福」名字無法再使用，理所當然臉書粉專也不能再使用該名字，而過去貼文內仍有許多家樂福字樣圖片與貼文，與其一個個刪除重設，不如直接另起爐灶開新粉專來得快，也更能凸顯新品牌名稱。台灣家樂福改由統一集團接手後，率先把母公司名稱改成「康達盛通生活事業股份有限公司」，包含發票抬頭、自有品牌標示等都一律更換，家樂福APP也將在6月29日晚間停止使用，並於30日重啟全新品牌APP。新名字雖然官方未正式宣布，但實際查詢經濟部資料時，發現統一集團陸續申請「萬家福」、「樂家康」、「和家福」、「家康家」、「萬世福」、「嘉樂匯」等商標，類別包含量販、超市等，不過新名字究竟為何還是得等到7月1日揭曉。