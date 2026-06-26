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▲第四作戰區預置兵力前往高屏災區，協助地方政府執行道路搶通及災後復原作業。（圖／記者莊全成翻攝）

▲屏東縣南州鄉後備軍人輔導中心幹部協助地方實施預防性撤離，確保居民生命財產安全。（圖／記者莊全成翻攝）

▲屏東縣春日鄉後備軍人輔導中心幹部協助鄉公所沙包堆置，維護居民生命財產安全。（圖／記者莊全成翻攝）

▲協助居民環境清理及災後復原工作。（圖／記者莊全成翻攝）

受颱風米克拉外圍環流及西南風共伴效應影響，南部地區今（26）日持續降下豪雨，造成多處積淹水及道路受阻，部分縣市並達停班停課標準。第四作戰區立即一級開設，全面啟動災害應變機制，整合兵力、車輛及各項救災裝備，全力支援地方政府執行防救災任務，守護民眾生命財產安全。第四作戰區表示，目前已完成災防待命兵力1,223員整備，並備妥各式車輛、發電機、抽水機及救援器材等5類110件救災裝備，同時派遣85員連絡官及65員預置兵力進駐高風險災害潛勢地區，與地方政府保持密切聯繫，即時掌握雨情、水情及災情發展，隨時投入救援行動。在屏東地區，來義鄉及南州鄉後備軍人輔導中心幹部配合鄉公所，協助來義村、義林村及中丹村等地實施預防性撤離作業，協助居民安全撤往避難處所，降低豪雨可能帶來的災害風險。26日上午分赴高雄市美濃區、杉林區，以及屏東縣竹田鄉、春日鄉、潮州鎮等地，配合警察、消防及地方政府執行道路搶通、障礙排除、環境清理及災後復原工作，展現軍民協力救災能量。第四作戰區強調，將持續密切監控天候變化，依地方需求適時投入兵力與裝備，全力協助地方防災、救災及復原工作，降低災害衝擊，協助民眾儘速恢復正常生活。