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▲江怡臻2019年是新科議員跟新手媽媽，她說當時忙翻連頭髮都剪短了。（圖／擷取自江怡臻臉書）

▲江怡臻說，她堅持回家做晚餐給小孩吃，之後再處理自己的事情。（圖／江怡臻提供）

▲江怡臻坦言曾擔憂丈夫認為她沒兼顧家庭生活。（圖／擷取自江怡臻臉書 ）

國民黨中生代新星、現任新北市議員江怡臻日前無預警宣布放棄連任，在政壇投下震撼彈，其實身為議員的她，同時也是兩寶媽，忙碌的生活並沒有讓她放棄陪伴兒女的機會，不過她接受《NOWNEWS今日新聞》專訪，回憶過去兼顧議員與母親身分的高壓生活時坦言，一天24小時裡，唯一真正屬於自己的時間，「只有關上廁所門的那1分鐘」，但她仍努力尋求平衡，堅持每天親手做晚餐給小孩，之後再繼續跑行程，她說一直希望生活中有一定比重留給家庭「我現在能給出最寶貴的，大概就是時間。」江怡臻投入公共事務多年，曾任新北市政府副發言人，2018年投入新北市土樹三鶯選區議員選舉，首次參政便以選區最高票當選，2022年順利連任。國民黨主席鄭麗文上任後，也延攬她擔任黨發言人，被外界視為前途備受看好的政壇新星。除了議員身分，江怡臻同時也是兩個孩子的媽媽，她接受《NOWNEWS今日新聞》專訪時回憶道，第一次參選議員時正值懷孕，人生同時面對政治與家庭兩大轉折。初入議會的那段時間，她幾乎每天都在和時間賽跑，「我大概活得真的不像人，就是非常非常辛苦，頭髮也剪得很短，因為根本沒有時間吹頭髮。」在高學歷與明星議員光環之下，江怡臻形容自己是典型的「好學生性格」，對每個角色都要求做到最好。「我就是會逼自己，只要有空格就一定要寫，什麼攤、選民服務、議會質詢，我都要做，回到家，小孩我也要自己帶好，然後就壓榨自己。」外界常認為政治人物背後總有龐大家族支援或保母協助，但江怡臻坦言，自己其實是標準的「無後援媽媽」。公公已過世，婆婆高齡也無法幫忙照顧，娘家母親也難以隨時支援，在沒有請保母的情況下，育兒責任由她和先生共同承擔。「我那時候印象最深的是，一天24小時，我只有關上廁所門的那1分鐘是屬於我自己的。」江怡臻吐露當時唯一的喘息空間，但那短暫的寧靜往往稍縱即逝，「常常還來不及崩潰、還在深呼吸的時候，小孩就來敲門哭著叫：『媽媽，你過來！媽媽，你在哪裡？』這個生活實在是太可怕了。」長期處於高壓與過載狀態，也讓她對那段歲月的記憶變得模糊。當先生偶爾提起某些家庭片段時，她才驚覺自己竟完全沒有印象。「大腦要記的事情太多了，那段時間就像在闖關，任務來了就逐一打勾，除此之外幾乎是一片空白。」直到議員第一任期後半到第二任，江怡臻開始學會重新調配時間。她意識到民意代表不是只有一種經營模式。於是，她給自己訂下一個雷打不動的行程：每天傍晚回家幫小朋友做晚餐。「因為他們五點半下課，我就是提早弄完（晚餐）」陪孩子吃完飯，江怡臻再奔赴晚間的地方活動、或是準備隔天的質詢資料。雖然工作依舊沉重，但至少找回了議員和母親身分的平衡。身兼女性政治人物與母親，江怡臻坦言，自己內心深處藏著一份恐懼：「他（老公）會不會覺得我沒有兼顧到家庭，我很害怕」，不過這份焦慮在最近夫妻倆一次交談中得到溫柔解答。先生明白她對家庭作了很多的事情，聽到這句話，江怡臻鬆口氣，覺得有點收穫。此次決定放棄連任，她說，除了職涯思考外，家庭也是一部分，家中兩個孩子正值小一與大班，她開始意識到陪伴時間正在快速流逝。「我一直希望生活中有一定的比重留給家庭。孩子越長越大，聽說到了小四、小五就不理爸媽了。趁他們還小，我現在能給出最寶貴的，大概就是時間。」過去幾年，江怡臻總是在議員、母親與妻子的角色間來回奔跑，努力把每件事做到最好。在政壇一路向前衝刺多年後，她決定暫時放慢腳步，對她而言這並非放棄，而是在人生不同階段重新調整優先順序，下一段人生會走向何方，她還沒有答案，但此時此刻，她想把時間留給最重要的人。