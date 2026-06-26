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米克拉颱風逐漸北上，受鋒面接近及西南風增強影響，近日全台連續多日豪雨，經濟部於今（26）日上午6時召開應變小組會議後，於上午8時將「0624豪雨經濟部災害應變小組」提升為一級開設，行政院長卓榮泰上午前往經濟部水利署防災中心視察，除聽取「0624豪雨及萬里溪堰塞湖工作會報」簡報，並與水利署第六河川分署、第七河川分署及台電公司視訊連線，了解各地降雨情形與應變作為。卓榮泰指出，自前日起，他與秘書長張惇涵便陸續與各縣市地方政府取得聯繫，了解地方水情；同時他也請顧問李孟諺於昨日前往花蓮縣，實地查看萬里溪堰塞湖狀況；而今早經濟部將「0624豪雨經濟部災害應變小組」提升為一級開設後，他即取消原訂出席反毒有功人士頒獎活動行程，前來水利署防災中心關心各地現況。卓榮泰表示，雖然米克拉颱風並未直撲台灣而來，但西南氣流所挾帶的雨量相當驚人，昨日台北市內湖區便出現許久未見的淹水狀況，而昨日下午至晚間，台南市、高雄市、屏東縣等地亦陸續傳出災情，其中屏東縣周春米縣長昨日與他聯繫時便提到屏東東港溪發生水位暴漲情形，且出現抽水機抽水速度來不及等狀況。針對截至上午10時止，全台仍有134處未退水地區，卓榮泰強調，他一直要求要能達成「最小淹水面積、最快退水速度」目標，請水利署重新檢視目前尚未退水地區是否抽水設備正常運作、移動式抽水機提供數量及抽水速度是否足夠，以及人員管理是否完善等；同時，水利署應與地方政府共同掌握預計退水時間，讓居民儘速回復正常生活。在電力復電方面，卓榮泰感謝台電公司每逢災害發生停電情形時，總是非常辛苦進行搶修，而截至上午9時止，全台仍有888戶停電，期盼今日中午以前能夠完成修復。此外，在水庫蓄水率部分，此波降雨雖有助水庫蓄水量上升，但仍需留心水質濁度問題，目前僅高雄高屏溪攔河堰水質濁度達中度警戒，後續仍請水利署持續掌握各水庫原水濁度狀況，並適時提醒民眾儲備用水或即時提供足量民生用水，以備不時之需。另針對花蓮縣萬里溪上游於6月21日新形成一處堰塞湖，卓榮泰表示，農業部林業及自然保育署已於25日上午8時發布萬里溪堰塞湖黃色警戒，並持續觀測後續降雨及堰塞湖水位上升情形，而地方淹水情形也由「0624豪雨經濟部災害應變小組」通盤掌握及協處。卓院長責成季連成政委統籌協調相關工作，並請農業部及經濟部災害應變小組與地方政府保持密切聯繫，做好各項防災工作；卓說，目前尚未需動員軍方支援，但未來一旦有任何需求，政府會提早做好各項準備。有關農損部分，卓榮泰表示，上旬豪雨截至昨日止，全台農損已達約1億3,000萬元，隨著未來雨勢可能加大，請農業部持續加強關注最新農損動態，並迅速展開各項農業天然災害現金救助措施。至於淹水救助部分，政府均有公告相關救助標準，同時地方政府亦有相對應措施，未來在退水過後，必須即時全面展開淹水家戶調查，不要有所遺漏；最後，卓榮泰說，儘管未來6個小時將面對較高強度挑戰，但希望雨勢能如氣象預報逐漸減緩，同時院長也再次感謝水利署同仁投入防汛及應變整備工作，請同仁繼續堅守崗位，保護人民生命財產安全。