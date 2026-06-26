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▲今年展會集結36個國際汽、機車品牌及汽車配件廠商參展，涵蓋四輪新車、二輪重機與汽車用品等多元展區。（圖／記者金武鳳攝，2026.6.26)

▲台中國際新車大展涵括了四輪新車、二輪重機與汽車用品等多元展區，堪稱是中台灣歷來最大規模。（圖／記者金武鳳攝，2026.6.26)

2026 TAS台中國際新車大展，今（26）日起一連四天在台中國際會展中心（水湳）盛大開展。今年展會集結36個國際汽、機車品牌及汽車配件廠商參展，涵蓋四輪新車、二輪重機與汽車用品等多元展區，堪稱是中台灣歷來規模最大、品牌最齊全的新車展。開展首日儘管大雨滂沱，依然吸引大批車迷進場參觀。本屆車展由台中市汽車商業同業公會與威典展覽事業有限公司共同主辦，並攜手新世代策展團隊全面升級展覽內容，由中台灣指標汽車媒體「跨界玩CAR」擔任協辦媒體，邀請人氣車評「綜藝車評－小民」擔任策展顧問，打造兼具娛樂、互動與汽車文化深度的新世代車展，突破傳統車展框架。今年參展品牌橫跨歐系豪華、日韓主流、國產品牌及重機市場，包括Alfa Romeo、Audi、BMW、Ford、Honda、Hyundai、KIA、Mazda、Nissan、Subaru、Volvo、Harley-Davidson、SYM、PGO等知名品牌同步展出，讓消費者一次掌握市場最新產品與購車優惠。展場最受矚目焦點，莫過於多款話題新車首度同台亮相，包括Honda經典車款Prelude、台灣自主品牌FOXTRON全新純電車CAVIRA，以及近期引發熱議的LEAN 3等人氣車款。同時，Alfa Romeo Junior、Ford Territory Hybrid、Hyundai Tucson L Hybrid、KIA Sportage Turbo Hybrid等多款油電與純電車型同步展出，充分展現汽車產業朝向低碳永續與智慧移動發展的最新成果。除了新車展示，今年另一項重大突破，是全台車展首度由專業汽車媒體策劃大型聯合展區。「跨界玩CAR」打造沉浸式展示空間，集結多款熱門車型，結合舞台活動、互動體驗、社群拍照區與專業車評分享，帶來更具參與感與娛樂性的觀展體驗，也為國內車展注入全新策展思維。為提升民眾賞車體驗，本屆展覽更推出多項限定活動，包括「即時試駕服務」，打破傳統預約制度，只要現場賞車有興趣，即可直接體驗試駕，創下台灣車展首例。此外，展期間還推出限量TAS聯名賽車工作服、人氣車款票選活動、車模互動拍攝等豐富內容，讓民眾不只是看車，更能沉浸式體驗汽車文化。主辦單位表示，「2026 TAS台中國際新車大展」不只是展示最新車款的平台，更希望成為串聯品牌、產業與消費者的重要交流舞台，透過創新的展覽內容與多元互動，讓中台灣車迷一次掌握最新車壇趨勢，感受未來移動科技的無限可能。