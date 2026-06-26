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亞洲股市今（26）日迎來「黑色星期五」，台日韓股市全面下殺，其中韓國綜合股價指數跌幅達5.81%最為慘烈，韓媒指出，槓桿ETF在市場面臨大洗盤、以及投資人不安情緒加劇的催化下，獲利了結與停損賣壓隨之傾巢而出，使得韓股跌幅更甚台股和日股。亞洲股市今日收盤，台股加權指數重挫1683點，創下史上第二大跌點紀錄，跌幅達3.64%，指數來到44571點；韓國綜合股價指數更是崩跌5.81%，大跌519點，指數跌至8411點、日經指數重摔3005點，跌幅4.15%，指數回檔至69360點。根據韓聯社報導，面對單日暴漲暴跌達 4% 至 5% 以上的常態化震盪，投資人的不安情緒與日俱增。市場紛紛指出，韓國股市恐已深陷所謂的「波動性陷阱」。由於市場出現恐慌性殺盤，午後更是直接觸發熔斷機制，導致一度暫停交易 20 分鐘，僅隔 3 天再度啟動熔斷機制。這也是韓國歷史上第 11 次啟動熔斷，而光是今年內就占了 5 次。前一日受美光財報驚喜鼓舞，韓股才剛大漲 5.42% ，未料僅隔一天就呈現反轉。韓聯社指出，僅憑全球半導體板塊的修正，很難完全解釋韓股雪崩式暴跌。韓媒點出台灣、日本等亞洲主要股市雖然同樣走低，但跌幅相對韓股而言都較溫和。分析指出，韓國股市波動度冠居亞股的主因，在於市場資金極度向「三星電子」與「SK海力士」這兩大權值股傾斜，加上近期盛行以這兩檔股票為標的的單一槓桿ETF商品。在市場大洗盤、投資人不安情緒加劇的催化下，獲利了結與停損賣壓隨之傾巢而出。培證證券（Kiwoom Securities）研究員韓智英表示，「對記憶體需求下滑的擔憂顯然有些過度。實質上，資金過度集中以及隨之而來的籌碼面波動擴大，才是解釋今天絕大部分跌幅的主因。」三星證券（Samsung Securities）分析，近期的股價波動，本質上更多是源於投資人心理變化，而非基本面惡化。由於企業獲利成長依舊強勁，本次回檔下跌的空間應有限。