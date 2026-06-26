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2026年美加墨世界盃足球賽小組賽進入白熱化階段，韓國國家隊在25日晚間的關鍵戰役中，以0：1不敵南非隊，不僅喪失了自力晉級32強的機會，更在賽後引發韓國全國性的輿論地震。韓國總教練洪明甫（Hong Myung-bo）因保守的戰術運用及用人調度，遭到球評、退役名將及演員公開砲轟，甚至有人要求他「乾脆入籍南非算了」。韓國隊本役只要戰平即可保住小組第二名並直接晉級，沒想到卻意外輸球，目前排名跌至小組第三，晉級32強的可能性已非操之在己，必須看其他組別的賽果而定。針對此場「災難級」的比賽內容，多位足球專家與評論員表示難以接受。著名足球記者趙成龍（Cho Sung-ryong）在廣播節目中直言：「這是看球多年來最無法理解的一場比賽，戰術毫無彈性，完全沒有『B 計劃』。」他強調，南非隊全線退守時，南韓隊依然堅持毫無變化的進攻模式，這無疑是教練團的指揮失能。除了專業球評，韓國前國家隊名將安貞桓與金榮光也在網路節目中對洪明甫的調度表達不滿。針對總教練將當家球星孫興慜移出先發名單的決定，球評們痛批這是典型的「名將病（Manager's Disease）」，認為總教練在面對如此關鍵的賽事中，過度自信且缺乏有效的臨場反應。安貞桓更直言：「球員的選擇是監督的責任，戰術沒有起色，責任全在於教練。」曾多次針對足球事務發聲的韓國演員韓政秀（Han Jung-soo），更是在社群媒體上火力全開，連日怒轟洪明甫：「洪明甫先生，現在入籍南非或許是你最好的歸宿，別回韓國了！」他更進一步批評洪明甫，「不僅戰術貧乏，甚至在球隊落後時，依然坐在場邊一副事不關己的樣子，身為領導者，這表現簡直是災難。」南韓隊目前的晉級希望已從賽前的 94% 驟降至 55% 以下，晉級之路如同「冰果機（Bingo）遊戲」般全靠運氣。球迷們對於這種「算計分數」的窘境感到極度失望。洪明甫監督在賽後訪談中提到的「責任」二字，被輿論視為大賽後即將辭職的暗示。南韓各界現在不僅要求對這次失敗負責，更對該國足壇的遴選制度與教練團策略提出了根本性的質疑。