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法官譴責金建希將第一夫人地位視為私利工具

金建希方表態將上訴

韓國首爾中央地方法院今（26）日針對前第一夫人金建希涉嫌收受名牌包、高價珠寶並介入人事關說的「賣官鬻爵」案做出一審判決，主審法官趙淳淳杓審判處金建希7年有期徒刑。根據《韓聯社》報導，相較於特檢團隊求處的7年6個月相比，一審7年的判決僅輕了6個月。除金建希外，多名涉嫌行賄並進行關說的政商界人士今日也一併遭到判刑，包括瑞熙建設會長李鳳官遭判處有期徒刑1年，緩刑2年。某機器狗企業家徐某判處有期徒刑10個月，緩刑2年。韓裔美籍律師崔宰英判處罰金800萬韓元。法院基本上全面採信檢方的起訴書，認定金建希利用其影響力協助多方關說，並收受價值共計約3億韓元（約合新台幣621萬元）的財物。起訴書所列的收受清單全部認定為有罪，包括梵克雅寶項鍊、蒂芙尼胸針、格拉夫耳環、江詩丹頓腕錶、迪奧包、名畫家李禹煥的畫作真品等等。法官在宣判量刑時，對金建希進行了極為嚴厲的譴責。法官表示，「被告漠視了身為第一夫人所應承擔的社會責任，僅將這一地位視為追求個人私利的手段」。法官強調，在所有可能構成斡旋收賄罪的主體中，總統配偶的影響力最為巨大，因其處於各種關說與利益交織的中心，本應比任何人都要嚴格自律並保持高度警惕。法官直言，「被告毫無顧忌地收受一般民眾一生都難以輕易擁有的高價物品。社會各界人士各懷鬼胎接近被告並提供金錢財物，這表明圍繞被告的非官方關說網絡，已在整個社會廣泛形成」。法官痛批，本應公正透明的公共決策過程與金錢勾連，淪為交易對象，其危害已超越單純的收賄，從根本上動搖了公共決策的公正性與公信力。此外，法院也斥責金建希在調查展開後試圖推卸責任，辯稱部分財物是「感謝借款的謝禮」或「自費購買」，具有明顯隱瞞違法行為的意圖。判決出爐後，金建希的辯護律師向媒體表示不服，批評「法院過度擴大了對被告不利的狀況」，並宣布將在仔細研讀判決書後提出上訴。與此同時，特別檢察官團隊則對判決表示歡迎，認為「這是一場符合國民法律情感的公正判決」。事實上，金建希目前正身陷多起司法泥潭。在此之前，她已因德意志汽車股價操縱案、建真法師與統一教收受財物案、以及明泰均免費民調案等案遭起訴，二審已被判處有期徒刑4年，目前仍在上訴中。此外，她還涉嫌協助統一教信徒集體加入國民力量黨，該案的一審首次庭審將於今年8月14日開庭。