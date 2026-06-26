我是廣告 請繼續往下閱讀

吳明賢仍在加護治療 余忠仁：現階段不宜接受探視

台大醫學院長吳明賢日前因病危送醫，各界相當關心。而台大醫院院長余忠仁今（26）日也發布院內公開信說明，目前吳院長病情穩定、恢復情況持續進步，醫療團隊持續提供最完善照護，協助吳院長安心休養、早日康復。吳明賢日前因OHCA送至台大醫院救治。對於外界關心，余忠仁今日發布院內公開信，提到相信同仁近日由媒體得知吳院長於台大醫院進行積極治療，經過醫療團隊努力，「目前吳院長病情穩定，恢復情況持續進步」，醫療團隊將持續提供最完善照護，協助吳院長安心休養、早日康復。余忠仁表示，由於目前吳院長仍於加護病房接受治療與照護，現階段仍不宜接受探視，為了讓醫療團隊專心投入診療工作，讓院長獲得充分休息與復原環境，懇請各位同仁將關心化作祝福，暫時不要前往加護病房探視或停留。余忠仁強調，相信每一句祝福、每一份關懷都是支持院長康復的重要力量；誠摯感謝大家的體諒配合，邀請大家一同為吳明賢祈福，期盼吳明賢早日恢復健康、平安返回工作崗位。