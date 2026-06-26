蘋果2026年6月宣布全球調漲Mac、iPad等系列產品售價，台灣市場漲幅最高達17,000元，不過iPhone、Apple Watch、AirPods暫未跟漲，消息一出，無疑是為消費性市場投下震撼彈，導致昨（26）日蘋果股價下跌逾6%，對此，財經專家阮慕驊發文表示，因記憶體價格大漲，蘋果撐不住，宣布Mac、iPad等產品價格調整，且直言「無法保護消費者」，市場直接砍股票再說。
蘋果2026年6月宣布調漲Mac與iPad售價，主因是全球AI資料中心快速擴張，導致DRAM與NAND儲存晶片需求暴增，記憶體零組件價格以前所未見的速度飆升。蘋果執行長庫克形容，目前記憶體供應吃緊的情況猶如「百年一遇的洪災」。
根據BBC報導，全球AI資料中心對晶片的需求激增，使DRAM與NAND等儲存晶片需求呈現幾何級數成長。在產能供不應求下，市場面臨嚴重DRAM短缺，進而引發全球記憶體漲價潮，這股前所未見的零組件成本上漲，最終直接衝擊消費性電子產品。
庫克接受《華爾街日報》訪問時表示，受到AI快速發展帶動零組件成本攀升影響，蘋果產品無法倖免。
他表示：「這是百年一遇的洪水。過去40多年裡，我從未在任何地區見過這樣的景象。我們一直在盡力減緩那些加諸在我們身上的大幅漲價，也努力讓客戶免受影響，但情況已經變得無法持續下去。」
CNBC也指出，這是蘋果首次將記憶體與儲存晶片成本直接反映到產品售價，未來若AI需求持續成長，漲價趨勢恐怕仍難避免。
蘋果宣布漲價，投資人直接不買單，25日股價重挫逾6%，對此，財經專家阮慕驊在臉書發文表示，記憶體價格大漲，蘋果撐不住，宣布Mac、iPad調漲價格，且直言「無法保護消費者」，市場反應很直接「砍股票再說」。
阮慕驊表示「無法保護消費者，意思是先顧自己？庫克上周說，由於記憶體價格上漲，公司已難以完全吸收成本，漲價不可避免。同時形容這個供應鏈景況為「百年一遇的洪水」。蘋果說，之前已努力吸收成本壓力，但現在已經無法再撐下去。蘋果這麼大的巨霸，都不得不在美光、三星、SK海力士面前跪下去。那麼其他公司就別說了。」
阮慕驊指出「蘋果股價大崩超過6%的同時，美光、閃廸卻在笑。美光收盤漲15.7%、迪閃漲22%。記憶體業者說，別怪我們要怪就怪之前低價導致記憶體廠不擴產。正所謂，一報還一報。但最後買單的還是消費者。」
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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根據BBC報導，全球AI資料中心對晶片的需求激增，使DRAM與NAND等儲存晶片需求呈現幾何級數成長。在產能供不應求下，市場面臨嚴重DRAM短缺，進而引發全球記憶體漲價潮，這股前所未見的零組件成本上漲，最終直接衝擊消費性電子產品。
庫克接受《華爾街日報》訪問時表示，受到AI快速發展帶動零組件成本攀升影響，蘋果產品無法倖免。
他表示：「這是百年一遇的洪水。過去40多年裡，我從未在任何地區見過這樣的景象。我們一直在盡力減緩那些加諸在我們身上的大幅漲價，也努力讓客戶免受影響，但情況已經變得無法持續下去。」
CNBC也指出，這是蘋果首次將記憶體與儲存晶片成本直接反映到產品售價，未來若AI需求持續成長，漲價趨勢恐怕仍難避免。
蘋果宣布漲價，投資人直接不買單，25日股價重挫逾6%，對此，財經專家阮慕驊在臉書發文表示，記憶體價格大漲，蘋果撐不住，宣布Mac、iPad調漲價格，且直言「無法保護消費者」，市場反應很直接「砍股票再說」。
阮慕驊表示「無法保護消費者，意思是先顧自己？庫克上周說，由於記憶體價格上漲，公司已難以完全吸收成本，漲價不可避免。同時形容這個供應鏈景況為「百年一遇的洪水」。蘋果說，之前已努力吸收成本壓力，但現在已經無法再撐下去。蘋果這麼大的巨霸，都不得不在美光、三星、SK海力士面前跪下去。那麼其他公司就別說了。」
阮慕驊指出「蘋果股價大崩超過6%的同時，美光、閃廸卻在笑。美光收盤漲15.7%、迪閃漲22%。記憶體業者說，別怪我們要怪就怪之前低價導致記憶體廠不擴產。正所謂，一報還一報。但最後買單的還是消費者。」
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