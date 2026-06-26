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2026年世界盃韓國隊表現失常，在小組賽最終戰以0：1輸給南非隊，晉級之路岌岌可危，主帥洪明甫成為眾矢之的。根據iNews24》、《Duam》等韓國媒體《報導，這場敗仗已徹底點燃了韓國民眾的怒火，不僅有便利商店在門口張貼「禁止洪明甫進入」的公告，網路上更爆出洪明甫的實際年薪遠高於原先傳聞，高達約38億韓元（約合新台幣7400萬元），引發輿論一片譁然，批評聲浪如雪崩般襲來。南韓輸球後，各地對洪明甫的不滿情緒迅速蔓延。今日南韓社群媒體 X（原 Twitter）上瘋傳一張照片，某間便利商店在門口顯眼處貼上了「禁止洪明甫進入」的告示。儘管無法確認是店主所為還是顧客的惡作劇，但這張照片迅速獲得數萬次瀏覽，不少網友留言表示：「老闆這是在替全體球迷發洩」、「真想在仁川機場的每個門口都貼上一張」。火上澆油的是，國際薪資分析機構《SalaryLeaks》日前公布的數據顯示，南韓總教練洪明甫的年薪估計約為216萬歐元（約38億韓元），遠超先前媒體報導的20億韓元左右。對比同組小組賽對手，南非隊總教練年薪僅約16億韓元，而日本隊森保一監督的年薪也僅約14億韓元。這份薪資數據讓南韓球迷徹底炸鍋。回想2024年洪明甫獲聘時，曾聲稱是為了「最後的奉獻」才接手球隊，如今卻被爆出領取遠高於其他國家教頭的天價薪水，網路上譏諷聲浪四起：「這到底是哪門子的奉獻？」、「拿著約40億的年薪，卻帶出這種表現？」在網路節目《Tiki-Taka Show》中，藝人梁相國針對洪明甫的戰術調度直言不諱：「監督自己設定了晉級32強的目標，為什麼我們全韓國球迷要為了你的目標，承受這種痛苦？」他痛批洪明甫在落後情況下依然固執己見，不進行戰術變陣，這種「為了自己」的執教態度令球迷感到無比寒心。足球專家與前國腳們亦紛紛加入批評行列，指責洪明甫的戰術過於單調、缺乏臨場反應，且球員們在場上表現出極低的戰鬥意志。隨著南韓晉級32強的可能性日益渺茫，南韓足壇正面臨史無前例的信任危機。