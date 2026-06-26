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多地淹水交通癱瘓！張育萌酸爆：應變中心「應變」了什麼？

停班停課變「各自宣布」？楊文科甩鍋惹來一片罵聲

受到颱風「米克拉」外圍環流影響，新竹縣市今（26）日遭遇強烈降雨侵襲，多處地區傳出嚴重積淹水災情，然而縣長楊文科直到上午8時49分才表示，由各鄉鎮市自行決定是否停班停課，之後又在輿論壓力下，宣布全縣停班停課，縣府遭質疑應變速度不足。對此，台灣青年民主協會理事張育萌也吐槽：「楊文科是提早退休了嗎？還是睡到中午才醒？」張育萌指出，降雨從昨晚開始，新竹縣多處已出現明顯災情，包括湖口達生路地下道積水約40公分，水勢嚴重到難以通行；竹北部分地區溪水暴漲，蓮華巷低窪路段也傳出人車受困情形。此外，新豐茄苳路、芎林文德路等路段也淹到無法通行，新埔國中更因校園積水緊急停課。張育萌認為，新竹縣多個區域都已出現災情，但縣府停班停課決策仍未即時宣布，導致竹科人和上班族都快到公司了、學生都準備要上第二節課了，才得知後續安排。他質疑，明明昨晚縣府已啟動應變中心，卻沒有提前依整體災況做出決策，反而將權責交由各鄉鎮市自行判斷。張育萌表示，楊文科把鍋甩給鄉鎮市長後，部分地方首長也陸續做出決定，其中竹北市長鄭朝方更是在縣府宣布一小時內，果斷決定竹北停班停課。他批評，地方政府面對重大天候事件，應該要有整體判斷，而不是讓各鄉鎮自行承擔決策壓力，並質疑說：「到底誰才是縣長？楊文科是不想幹了嗎？」楊文科後續又在11時55分宣布「12:00起停班停課」，讓張育萌不禁怒轟：「鄉鎮市長們早就各自宣布了，楊文科現在出來收割什麼啦。」他直言，新竹多少跨區工作的上班族，整個早上被搞到人仰馬翻，誠心建議楊文科，就誠實告訴縣民，新竹現在就是沒縣長了，真的不想做就提早辭職，反正什麼事都鄉鎮決定就好，要這個縣長幹嘛？