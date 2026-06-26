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▲不少新人表示，當氦氣球緩緩升空時，象徵攜手邁向人生新旅程，也留下最難忘的結婚紀念。（圖／縣府提供）

▲南投縣政府與紫南宮加碼祝福新人，每對新人皆獲贈價值約兩萬元的金戒指與玉佩，象徵情比金堅、幸福長久，（圖／縣府提供）

▲南投縣年度浪漫盛事─南投縣第49屆集團結婚，26日在全新景點九九峰氦氣球樂園登場！（圖／縣府提供）

南投縣年度浪漫盛事─南投縣第49屆集團結婚，26日在全新景點九九峰氦氣球樂園登場！今年突破傳統婚禮形式，結合高空氦氣球體驗、草地婚宴及在地觀光特色，讓新人徜徉壯麗山景，打造獨一無二的人生回憶。現場更送出北海道雙人來回機票與四晚住宿蜜月大獎，以及紫南宮特製金戒指與玉佩等豐富賀禮，讓新人驚喜連連，幸福滿滿。南投縣政府近年積極推動特色觀光婚禮，繼去年於日月潭文武廟舉辦新中式婚禮獲得熱烈迴響，今年首度移師九九峰氦氣球樂園，將山林景觀與浪漫儀式結合，透過全台少見的氦氣球升空體驗，讓新人從高空俯瞰九九峰壯闊景致，在360度山城美景陪伴下許下終身承諾。不少新人表示，當氦氣球緩緩升空時，象徵攜手邁向人生新旅程，也留下最難忘的結婚紀念。也有人說，第一次從高空欣賞南投風景，真的非常感動，這是人生最特別的一場婚禮。除了浪漫體驗，摸彩活動同樣掀起高潮。最大獎是北海道雙人來回機票及四晚住宿，幸運得主驚喜表示，原本只是參加集團婚禮，沒想到連蜜月旅行都由縣府送上，成為人生最珍貴的新婚禮物。南投縣政府與紫南宮今年也加碼祝福新人，每對新人皆獲贈價值約兩萬元的金戒指與玉佩，象徵情比金堅、幸福長久，不少新人笑稱「來南投結婚真的太幸福了」。縣府表示，集團婚禮不僅是一場婚禮，更是推廣南投觀光的重要平台，希望透過創新的活動設計，串聯在地特色景點與觀光資源，讓更多新人選擇在南投完成人生大事，也持續打造南投成為兼具自然美景、創意活動與幸福氛圍的浪漫城市。