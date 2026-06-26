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國民黨立委洪孟楷力推「鞭刑公投」提案，但黨中央今（26）日卻表示，該案尚待凝聚更多社會共識，非現階段所優先推動的公投項目，讓洪孟楷不禁嘆「我真的沒有辦法理解」。國民黨主席鄭麗文下午接受專訪時稱，他半年前就拜託洪孟楷，黨中央對公投案另有考量，不要被說很多公投案干擾大選。面對網友質疑「知道什麼是黨團自主嗎？」她稱自己尊重黨團自主，但希望重大政策，否則黨不成黨。鄭麗文接受「中天大新聞大爆卦」專訪時，針對不挺「鞭刑公投」一事，她解釋半年前見洪孟楷就拜託過，尊重他推這個，但公投案黨中央另有考量，因為今年大選一定會伴隨公投案，重點是不想要跟2018年太多公投氾濫的狀況，應該集中在某一兩個重大公投案，這是本黨要推動公投的政策，不要被說很多公投案干擾正常大選，希望這議題能夠集中。鄭麗文表示，長期推動公投的委員有感情、熱情，他們還會再溝通，希望不要到時候，「我很怕又一堆公投案。」不過隨後主持人馬千惠念出贊助網友的疑問「黨主席知道什麼是黨團自主嗎？你不同意就逼大家不准提？廢監察院、鞭刑都要管，彰化提名到現在都沒搞定，要不要選贏？」鄭麗文則說，自己非常尊重黨團自主，但在重大政策上如國防軍購、年底公投案選什麼題目，要提多少案等有很多討論，「但我希望重大政策……否則黨不成黨」。鄭麗文也澄清，自己沒有說不准推動鞭刑公投，要大家不要誤會，只是說公投案希望能夠慎選，且在野力量都能夠支持，「我給黨團自主非常大的空間，我是黨團出身也擔任過幹部，中間的分際很清楚」。