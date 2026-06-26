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2026年美加墨世界盃小組賽進入白熱化階段，然而多場比賽出現「平局即雙贏」的局面，讓外界開始質疑這是否是一場場精心安排的「默契球」。尤其是F組日本與瑞典的對決，以及D組巴拉圭與澳洲的比賽都出現平手情況，因賽果過於符合雙方晉級利益，遭到西班牙《每日體育報》等媒體公開點名，質疑其競爭精神大打折扣。在 F 組末輪賽事中，日本隊與瑞典隊的比賽形勢極度微妙：若瑞典輸球即面臨淘汰，若日本輸球則將失去小組第二的位置。兩隊若能以平局收場，對雙方而言皆是晉級的「皆大歡喜」的情況。比賽中，日本隊前田大然雖於第56分鐘首開紀錄，但僅過了6分鐘，瑞典隊的伊蘭加（Anthony Elanga）便迅速追平比分。在1：1之後，雙方球員表現得異常「克制」，瑞典陣中的兩大王牌球星伊薩克（Alexander Isak）與哲凱賴什（Viktor Gyökeres）在場上幾乎隱身。賽後，面對記者提問，伊蘭加坦言自己當時並不知道平局就能晉級，還想繼續進攻，直到隊友告知才停止。外界對該場比賽「缺乏進取心」的批評聲浪不小。相較於日瑞戰，D 組巴拉圭與澳洲的0：0平局則被視為更沉悶的「默契球」。由於國際足總本屆採取了新的晉級規則，導致小組賽最終輪出現計算分組積分的戰略考量。兩隊為了確保挺進32強，場上展現出前所未有的「謹慎」，最終雙方握手言和，簽下一份無趣的「停戰協議」。伊蘭加坦言：「平局是公平的結果，如果有一方要獲勝，可能是我們，但我們接受這一分。」瑞典隊總教練波特（Graham Potter）亦強調，接下來無論面對誰，都將是頂級挑戰，球隊會做好競爭的準備。然而，這種基於積分形勢達成的「默契」，正考驗著世界盃的賽制公平性。目前類似的情況也可能出現在接下來的「阿爾及利亞 vs. 奥地利」以及「克羅埃西亞 vs. 加納」這兩場比賽中。若最終結果再次出現皆大歡喜的平局，不僅將嚴重削弱小組賽末輪的觀賞性，更可能迫使國際足總（FIFA）在未來的賽事規劃中，重新檢討小組積分與晉級賽制的合理性。