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歐洲遭遇極端高溫，熱浪影響了法國和西班牙等多國，部分地區面臨40度高溫，西班牙甚至在4天內有212人因熱浪喪生。由於歐洲大多數室內並無冷氣或空調設備，民眾苦不堪言，但趨勢在溫度逐漸提高之下逐步扭轉，法國東部城市香貝里一處賣場民眾瘋搶移動式空調，外媒指出，在這波熱浪之下，三家亞洲廠商成為潛在贏家。根據路透報導，隨著歐洲遭遇破紀錄高溫侵襲，亞洲空調製造商正迎來銷售熱潮，例如韓國三星電子、中國美的，以及日本三菱電機等企業皆受惠。在亞洲主要城市中，空調早已廣泛普及於建築、交通運輸與住宅，但在歐洲仍屬少見。如今面對致命高溫，民眾正努力尋求降溫方式；熱浪不僅造成死亡，也衝擊電力供應，甚至迫使學校停課。為了躲避酷暑，歐洲各地民眾與企業紛紛搶購移動式與固定式空調設備，而部分國家也警告，熱浪恐進一步加劇。三星電子表示，「預期自6月起氣溫將持續升高，我們預估需求高峰期都將維持強勁需求」；公司補充指出，包括義大利、西班牙與法國在內等市場，今年上半年銷售皆實現雙位數成長。三星的競爭對手 LG 電子也表示，為因應韓國及全球市場季節性夏季需求，其位於韓國的一處空調生產線自4月起便持續滿載運轉。中國家電巨頭美的也面臨類似情況，該公司表示，旗下 PortaSplit 空調需求激增，訂單強勁到連二手市場價格都超過新品售價。美的指出，「5月最後兩週的熱浪大幅推升銷售表現，尤其是 PortaSplit 空調，在部分銷售通路甚至已售罄」。美的表示，德國電商通路銷售額5月較去年同期成長約37%，而西班牙與法國的出貨量則較去年同期暴增108%。路透指出，對冷氣設備的需求，也反映出歐洲消費行為正在轉變，各國正努力因應深層且長期的氣候變遷問題。不過，在歐洲，由於許多建築年代久遠，空調安裝往往成本高昂且程序複雜，通常還需等待較長時間才能完成施工。根據國際能源總署（IEA）資料，目前歐洲空調安裝率約為20%。美的指出，在歐洲安裝空調的費用可能超過1,000歐元，部分家庭難以負擔。極端高溫也讓民眾生活更加難熬，尤其是高齡者與慢性病患者，在降溫困難下承受更大壓力。日本三菱電機表示，「歐洲市場空調銷售表現強勁，特別是在遭受熱浪影響的法國、西班牙、英國與德國。」在社群平台X上，一段法國民眾在賣場開賣後跑進爭搶移動式空調的畫面瘋傳，可看到數十位民眾蜂擁而至搶購冷氣機，不斷發生推擠、氣氛甚至有些肅殺，只為了搶得空調。