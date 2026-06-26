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▲孫興慜過去長年扛起南韓進攻核心角色，但上一場竟遭洪明甫降為替補。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界盃小組賽最終輪，韓國隊以0：1意外敗給南非隊，不僅痛失自力晉級32強的機會，還有將近一半的可能可能最終遭到淘汰。面對外界對於先發名單中「雪藏」當家球星孫興慜的強烈質疑，總教練洪明甫在賽後訪問中仍不願認錯，堅稱讓孫興慜從板凳出發是正確的戰術決策。在敗給南非隊後，針對為何將連4屆參與世界盃的傳奇球星孫興慜移出先發名單，洪明甫解釋道：「前兩場比賽中，孫興慜主要是以衝刺為主的打法，努力在對方後防空隙尋找機會。但到了第3場比賽，我們認為情況不同了，評估後認為孫興慜在下半場才出場才是正確的決定。」面對媒體詢問是否認為進攻戰術失靈，洪明甫補充說：「我認為如果有足夠的空間，孫興慜一定能取得進球，這點我們事前也與選手溝通過。他在場上已經盡了職責，評價的關鍵僅在於球最終是否進網。」此番言論被外界解讀為，洪明甫將戰術失敗歸咎於「進球運不佳」，而非承認戰術構思存在缺陷。對於洪明甫的回應，韓媒《OSEN》直言不諱地指出，洪明甫顯然不願承認自己制定了錯誤的戰術。他在訪談中表示：「我們在練習時攻擊運作都很順暢，只是實戰中沒發揮出來。因為對手每次都不同，這雖然是監督的責任，但球員無法執行也是監督的問題。」被認為完全將戰術失敗的責任轉嫁，卻避談身為總教練應負的首要責任。《OSEN》引用麥克·泰森（Mike Tyson）的名言：「每個人在挨揍前都有個完美的計畫。」來形容洪明甫的處境。他在賽後採訪中，始終將責任歸結為「過程準備充分，只是結果不好」，堅決不認當初的戰術安排有誤。這場敗仗讓韓國以1勝2負的戰績排在小組第三，晉級32強的可能性隨著各組賽果出爐而變得不確定。這不僅是韓國隊近年來最令人失望的表現之一，洪明甫在賽後這種「堅持己見、不願反思」的態度，更令廣大南韓球迷感到心寒。隨著小組賽結束，韓國接下來只能被動等待其他場次的結果，祈禱能以成績最好的小組第三名之姿僥倖晉級。然而，即便能挺進淘汰賽，洪明甫在用人與戰術上的固執，已讓他與國內輿論之間的裂痕難以修補。