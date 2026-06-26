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SpaceX市值蒸發逾6000億美元

全球首富馬斯克（Elon Musk）旗下SpaceX自6月12日上市至今僅過了14天，卻已被歐洲金融巨擘安聯（Allianz）集團視為市場見頂的強烈訊號。安聯首席經濟學家兼首席投資長蘇布蘭（Ludovic Subran）示警，認為SpaceX在創紀錄的IPO後，隨即啟動大規模債券融資的舉動，正是股市進入「泡沫領域」的範例。綜合外媒報導，SpaceX 本次發債規模已從原定200億美元一路追加至 250 億美元。蘇布蘭將SpaceX的發債舉動，形容為市場「從健康繁榮、過度擴張，進而步入泡沫領域」的典型範例。蘇布蘭表示，「這傢伙（馬斯克）剛從股市拿到了700億美元的鈔票籌碼，接著便說要帶我們飛向太空。對於股票投資者來說，他們願意跟著你去火星；但對債券投資者來說，他們只會問：『我的票息在哪裡？』」蘇布蘭強調，股東通常願意為企業長期願景承擔短期風險，但債券投資人更在意穩定收益與現金流，審視眼光將更加嚴苛。根據彭博（Bloomberg）數據，SpaceX這批2036年到期的債券定價比美債殖利率高出1.4個百分點，比其他相同評級的企業債券高出約0.4個百分點。相比之下，目前美國投資級企業的平均借貸成本僅高出美債不到0.8個百分點，顯示債市對SpaceX的擴張速度抱持戒心。SpaceX於6月12日以150美元掛牌上市，隨後一路狂飆，在6月16日創下225.64美元的盤中歷史新高，隨後便遭遇投資人獲利了結的強烈反轉。截至6月26日，SpaceX股價已跌回152美元附近，與最高點相比跌幅高達32％，市值蒸發超過6000億美元，馬斯克個人身家也跌破兆元美元大關。SpaceX劇烈震盪正在重塑更廣泛的科技股IPO管道。有消息指出，鑑於SpaceX上市後的動盪表現，加上散戶投資人熱情降溫，人工智慧巨頭OpenAI目前正傾向將其上市計畫推遲至2027年。分析師在SpaceX上市前就曾提出警告，SpaceX、OpenAI和Anthropic這三家AI巨頭若接連上市，預計將為公開市場灌入高達3兆美元的新股供應量，這筆金額甚至超越了2016年至2025年整個美國IPO市場的募資總和。從市場抽走的吸金規模極其驚人。SpaceX將於8月6日公布上市後的首份季度財報。這份成績單將成為關鍵分水嶺，決定SpaceX目前的劇烈波動究竟只是健康的技術性修正，或者是更大規模市場崩盤的序曲。