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國民黨立委洪孟楷力推「鞭刑公投」提案，但黨中央今（26）日卻表示，該案尚待凝聚更多社會共識，非現階段所優先推動的公投項目。黨主席鄭麗文接受專訪時證實，「我要提的是重啟核電公投」，更說重啟核三不夠，她去美中的重點是核融合，但因種種因素沒有成行，台灣有潛力發展更進步的核電。鄭麗文接受「中天大新聞大爆卦」專訪時，證實要提重啟核電公投，她說這政策太過重大，即便民進黨大轉彎說重啟核三，但非常模糊不清，而且重啟核三不夠，民進黨內部也有很多雜音，長期反核路線到今天還非常高度抗拒，對台灣來講，整體國家競爭力，AI產業發展跟電價甚至國防韌性，這都是最核心議題。鄭麗文說，她訪美時，美國人也很關心能源政策，每個人都說台灣沒電怎麼辦？她說她知道，國民黨主張要核電，她本來就一直鎖定這件事，這攸關台灣產業安全，重啟核電最少要3年以後，不能再拖下去，這樣的政策應該要明確化。鄭麗文說，現在的核電廠也不可能全開，就算全開也只占總發電量2成，那怎麼辦？台灣未來能源政策是什麼，新的核電未來、發電方式，她這次訪大陸、美國的重點是核融合，但因為總總因素沒有成行，台灣有潛力發展更進步的核電，所以她要關注在這政策。事實上國民黨去年曾提出「重啟核三」公投，但最終同意票沒有突破門檻而失敗。