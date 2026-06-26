我是廣告 請繼續往下閱讀

▲關務署高雄關查獲5只轉口貨櫃夾藏未申報之香菸。(圖／記者黃守作攝)

▲關務署高雄關在高雄港42號碼頭貨櫃集散場，查獲5只轉口貨櫃夾藏未申報之香菸。(圖／關務署高雄關提供)

財政部關務署高雄關於日前，在高雄港第42號碼頭貨櫃集散場，發現5只轉口櫃可疑，經開櫃查驗，查獲涉嫌走私香菸，經清點結果數量高達2320箱，計116萬包，市價逾新台幣9000萬元，乃加以查扣處理。高雄關關務長劉芳祝表示，該關機動稽核組查緝關員由系統性分析過濾高風險標的，發現有5只40呎轉口櫃卸存在高雄港第42碼頭貨櫃集散場，欲轉口運往韓國，綜合研判核屬為高風險貨櫃。海關人員經開櫃初步檢視，來貨為滿櫃冷凍食品，改以大型貨櫃X光機掃描，儀檢判讀影像呈現異常，疑似夾藏其他貨物，經拆櫃搬運後，才發現貨櫃內前半部均以冷凍食品為掩飾，其後為包裝黑色防水袋之未申報香菸，經核與艙單申報及提單所載貨名不符，乃加以查扣處理。經清點結果數量高達2320箱，計116萬包，市價逾新台幣9000萬元，由於涉嫌違反海關緝私條例及菸酒管理法等相關規定，乃依法查扣。劉芳祝指出，海關職司邊境管制與查緝走私，且私菸查緝向為該關查緝重點，為確保國家稅課及國人身體健康，除持續加強查緝行動，以防堵未稅菸品進入國境，並鼓勵民眾勇於檢舉不法走私。