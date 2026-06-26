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行政院經貿談判辦公室（OTN）副總談判代表顏慧欣於3月12日因病辭世後，傳出其生前曾於辦公室內遭受長官的職場霸凌與排擠，行政院今（26）日傍晚召開「經貿辦職場霸凌案件說明」，秘書長李國興表示，此次共調查12項，共有兩項構成職場霸凌行為。顏慧欣生前傳遭經貿總談判代表楊珍妮職場霸凌，行政院今年3月底依《公務人員執行職務安全及衛生防護辦法》及《行政院院本部職場霸凌防治申訴及調查處理要點》等相關規定，由行政院「安全及衛生防護委員會」外部委員調查顏慧欣案；依規定，調查小組應於召開第一次會議之日起2個月內完成調查報告，必要時得延長1個月。行政院下午臨時通知，將召開記者會說明案件調查結果，與會者包含發言人李慧芝、李國興及律師翁瑋出席。李國興表示，此次共調查12項，共有兩項構成職場霸凌行為，其中楊珍妮於職務上利用權勢與機會，逾越職務上正當合理範圍，持續以冒犯之負面方式多次否定關係人顏慧欣的意見、打斷顏發言，造成冒犯性之不友善工作環境，導致顏慧欣之身心遭受巨大壓力，構成職場霸凌行為。李國興續指另一項為，楊珍妮利用權勢與機會，逾越職務上正當合理範圍，持續以冒犯、責罵之負面方式否定經貿辦公室同仁意見、打斷其發言，形成單位內部之緊張，造成冒犯性之不友善工作環境，導致同仁身心遭受巨大壓力之侵害，構成職場霸凌行為。