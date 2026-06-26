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▲最受矚目的，莫過於首次在中台灣亮相的《葬送的芙莉蓮》3公尺巨型氣偶，吸引不少動漫迷搶著拍照。（圖／中友提供）

▲26 日邀請羽琉、小香、羽咲、Neneko肉肉及哈捏HANE等人氣Coser ，於展場與粉絲近距離互動。（圖／中友提供）

搶攻暑假動漫商機，台中中友百貨今年打造為期三個月的「二次元聖地」 ！由年度指標活動「2026中友翻轉動漫祭」率先揭開序幕，後續有《名偵探柯南》、《孤獨搖滾！》、《東京復仇者》等超人氣 IP 接力登場，陪伴動漫迷歡度最熱血的夏日假期 。「2026中友翻轉動漫祭」即日起至 7 月 13 日於中友百貨 C 棟 13F 國際大廳展出 。本屆集結《葬送的芙莉蓮》、《Re:從零開始的異世界生活》、《黃泉使者》、《櫻蘭高校男公關部》等熱門作品，打造中台灣暑假最具規模的動漫盛會 。中友百貨店長陳俊華表示，中友翻轉動漫祭已邁入第 9 屆，成為中部最具代表性的動漫活動 。今年首度舉辦「動漫尊榮之夜」，邀請 VIP 提早逛展 。此外，與一中商圈連結舉辦 Cosplay 大遊行，期望實踐與社區共好的永續理念 。今年預估可吸引超過 15 萬人次參觀，並挑戰 1,700 萬元的業績目標 。今年暑假，中友百貨特別推出符合時下話題之打卡主題「超人氣動漫」、「我最喜歡打蘑菇」等，搭配13F動漫展場精心規劃15大經典動漫場景，讓粉絲彷彿走進動畫世界。其中最受矚目的，莫過於首次在中台灣亮相的《葬送的芙莉蓮》3公尺巨型氣偶；此外還有《進擊的巨人》瑪雷街景、《櫻蘭高校男公關部》20周年紀念主題展區，以及話題新作《黃泉使者》等特色造景，提供粉絲拍照打卡、收藏回憶。除了豐富的展區，現場也規劃了一系列精彩的粉絲互動活動，點燃暑假高潮：包括 26 日邀請羽琉、小香、羽咲、Neneko肉肉及哈捏HANE等人氣Coser ，於展場與粉絲近距離互動。接著於7 月 4 日由知名 Coser 親自帶領同好踩街，熱鬧走入一中商圈 。此外，灰妲、十六月、咲鼠等 9 位當紅虛擬偶像，將於 7 月 5 日、11 日及 12 日下午在 B 棟 13F 生活好品與粉絲見面 。6 月 28 日及 7 月 5 日登場，將邀請多組地下偶像輪番登台，帶來熱血唱跳表演 。 更多精彩活動可洽中友官方網站查詢：