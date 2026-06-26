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日本警力登機對峙 談判專家出手協助

美國聯合航空（United Airlines）一架由上海飛往舊金山的定期航班，24日在起飛後不久因中國大媽乘客情緒失控，朝空服員砸餐具、吐口水，引發激烈衝突。機長基於整體飛航安全考量，果斷決定中途變更航道，緊急迫降日本東京成田機場，該名滋事旅客隨即遭日本警方強制帶離。綜合媒體報導，涉事航班為美聯航由上海浦東機場起飛的UA858航班，同機目擊旅客指出，該名涉案女子在浦東機場登機口時，言行就已出現異狀，不僅持續自言自語，更頻頻以中英文雙語辱罵周圍乘客，並聲稱自己「遭到迫害」。航機起飛後該女子的失控行為進一步升級。她因故與機組人員發生口角，隨後情緒崩潰，開始瘋狂叫罵，甚至將機上餐具與食物隨意丟擲、潑灑至艙內各處，並試圖向周圍人員吐口水。儘管機上的航空警察與空服員先後發出兩次警告，但均無法壓制其歇斯底里的行為。為確保公眾安全，機長最終決定將航機掉頭，改降成田機場。根據實時航班追蹤數據，該航班於日本時間24日下午3時35分左右降落。隨後，多達7名隸屬日本千葉縣警察局的執法人員迅速登機處理。網路流傳的畫面顯示，面對執法人員，該女子情緒依據激動，一度在客艙內大聲哭喊「你們要幹什麼」、「我不走」拒絕配合。最終在隨機談判專家的介入與勸說下，警方取走其隨身行李並順利將其押解下機。該航班在成田機場滯留約2小時後重新加油起飛，並於美國西岸時間上午10時40分平安抵達舊金山。這起「大鬧外航」的事件曝光後，隨即在中國社群網路上引發排山倒海的譴責。許多中國網友紛紛批評其「任性妄為、丟臉到國外」，並有網友指出，該女子後續除了極可能被航空公司列入終身禁飛黑名單外，還恐將面臨航空公司因緊急迫降、油耗、以及延誤引發的百萬級巨額民事索賠。目前，美國聯合航空官方尚未對此起衝突的具體起因發表正式聲明，日本警方也未為此案發表進一步評論。