2026年世界盃小組賽進入尾聲，隨著各組末輪生死戰陸續開打，全新的32強淘汰賽席位已逐漸明朗。在48隊擴編新制下，12個小組的前兩名與8支戰績最好的小組第三名將攜手晉級。《NOWNEWS》也為讀者整理目前世界盃小組賽形勢，以及韓國晉級所需要的6大條件，其中需要滿足幾項。
昨日世界盃小組賽A組賽事中，韓國隊以0：1不敵南非，錯失大好晉級形勢，最終跌至小組第三名，且淨勝球僅為-1。這使得韓國隊面臨焦慮的等待，出線命運必須看其他球隊的賽果而定。
澳洲戰平巴拉圭引發連鎖效應
在D組末輪賽事中，澳洲以0：0戰平巴拉圭。這場和局讓澳洲以小組第二之姿晉級32強，而巴拉圭則以小組第三結束小組賽。然而，這場比賽的結果對於其他競爭小組第三的球隊造成了衝擊，其中受影響最大的就是A組的韓國隊。根據數據機構指出，此役過後韓國隊的晉級機率大幅下降了14%。目前韓國隊以最佳小組第三晉級的機率大約為69.7%。
韓國晉級需滿足的6大條件
韓國隊目前在小組第三的排名中，已經落後於同積4分的瑞典、厄瓜多、波赫與巴拉圭。若韓國隊想爭取成為「8個成績最好的小組第三名」之一以順利晉級，接下來的其他組別賽事必須同時滿足以下6個條件中的至少3個：
📍西班牙戰勝烏拉圭。
📍塞內加爾不贏伊拉克2球或以上，且伊拉克不贏塞內加爾5球或以上。
📍奧地利戰勝阿爾及利亞，或阿爾及利亞勝奧地利兩球及以上。
📍民主剛果不贏烏茲別克，或烏茲別克不贏民主剛果6球及以上。
📍埃及戰勝伊朗。
📍迦納戰勝克羅埃西亞。
哪幾支球隊已經晉級？
截至目前，2026年世界盃淘汰賽32強席位已經確定了19個名額：
✅ 確定晉級32強： 墨西哥、美國、德國、阿根廷、法國、挪威、哥倫比亞、瑞士、加拿大、巴西、摩洛哥、波赫、南非、象牙海岸、厄瓜多、荷蘭、日本、瑞典、澳洲。
❌ 確定遭到淘汰： 海地、土耳其、突尼西亞、約旦、巴拿馬、卡達、捷克、庫拉索。
在已晉級的球隊中，有14支鎖定了簽位，其中4組「32強淘汰賽」具體對陣已完全確定：
南非 vs. 加拿大
巴西 vs. 日本
荷蘭 vs. 摩洛哥
美國 vs. 波赫
各分組競爭情況與關鍵比賽
⚽A組：南韓跌至第三，晉級面臨「6選3」苦戰
主辦國墨西哥3連勝強勢鎖定榜首；南非在末輪憑藉馬塞科（Thapelo Maseko）在第63分鐘的關鍵進球，以1比0絕殺南韓，隊史首度闖入世界盃淘汰賽並奪下小組第二。
韓國落居小組第三且淨勝球為-1，目前在小組第三排名中，落後於已積4分的瑞典、厄瓜多、波赫與巴拉圭。
B組、D組、E組、F組：形勢底定
⚽B組： 瑞士擊敗加拿大奪下分組第一，波赫則以4分（淨勝球-1）提前確保成為最佳小組第三之一順利晉級。
⚽C組：巴西在末輪擊敗蘇格蘭後，以2勝1平、7分積分（淨勝球+6）榮登C組榜首；摩洛哥同樣繳出7分積分（淨勝球+3）位居第二，兩隊雙雙昂首挺進32強。
蘇格蘭陷入極度被動，蘇格戰績為1勝2負、僅積3分，且淨勝球為慘淡的-3，目前在「最佳小組第三」的排行中名列後段班（第8名）。根據大數據機構最新預測，蘇格蘭最終能擠進前8名並晉級32強的機率僅剩13.4%，處境比韓國更加危急。首次參賽的驚奇之師海地吞下3連敗（0分、淨勝球-6），確定遭到淘汰，打包返國。
⚽D組： 美國爆冷以2：3不敵土耳其，但無礙其分組第一位置；澳洲與巴拉圭0：0戰平，澳洲以小組第二昂首晉級，巴拉圭則以4分（淨勝球-2，晉級機率99.9%）穩居第三名利多位置。
⚽E組： 德國雖2：1不敵厄瓜多但仍保首位；象牙海岸擊敗庫拉索鎖定第二，厄瓜多則成功搶下小組第三並以4分攜手出線。
⚽F組： 荷蘭擊敗突尼西亞登頂；日本與瑞典戰平，日本收下小組第二，瑞典則積4分以小組第三身份安全晉級。
剩餘未完賽小組觀戰重點（G、H、I、J、K、L組）
⚽G組： 戰況最為膠著（最佳第三名晉級率僅47.1%），埃及目前暫居第一，比利時與伊朗末輪必須全速搶勝。
⚽H組：維德角 vs. 沙烏地阿拉伯、烏拉圭 vs. 西班牙。西班牙形勢大好，烏拉圭若想避免出局，末輪面對西班牙是生死之戰。
⚽I組： 法國與挪威已提前晉級，末輪將正面對決爭奪龍頭；塞內加爾與伊拉克則正面交鋒爭奪第三名。
⚽K組： 哥倫比亞與葡萄牙將上演強強對話，勝者鎖定小組第一。
⚽L組：巴拿馬 vs. 英格蘭、克羅埃西亞 vs. 迦納。英格蘭打平即晉級，克羅埃西亞則面臨被迦納淘汰的巨大危機。
2026年世界盃淘汰賽對戰圖表
2026 FIFA 世界盃各階段賽程時間與舉辦地點
2026世界盃小組賽同分遞補規則（Tiebreakers）
💡 公平競賽評分（TCS）扣分標準簡介：
我是廣告 請繼續往下閱讀
澳洲戰平巴拉圭引發連鎖效應
在D組末輪賽事中，澳洲以0：0戰平巴拉圭。這場和局讓澳洲以小組第二之姿晉級32強，而巴拉圭則以小組第三結束小組賽。然而，這場比賽的結果對於其他競爭小組第三的球隊造成了衝擊，其中受影響最大的就是A組的韓國隊。根據數據機構指出，此役過後韓國隊的晉級機率大幅下降了14%。目前韓國隊以最佳小組第三晉級的機率大約為69.7%。
韓國隊目前在小組第三的排名中，已經落後於同積4分的瑞典、厄瓜多、波赫與巴拉圭。若韓國隊想爭取成為「8個成績最好的小組第三名」之一以順利晉級，接下來的其他組別賽事必須同時滿足以下6個條件中的至少3個：
📍西班牙戰勝烏拉圭。
📍塞內加爾不贏伊拉克2球或以上，且伊拉克不贏塞內加爾5球或以上。
📍奧地利戰勝阿爾及利亞，或阿爾及利亞勝奧地利兩球及以上。
📍民主剛果不贏烏茲別克，或烏茲別克不贏民主剛果6球及以上。
📍埃及戰勝伊朗。
📍迦納戰勝克羅埃西亞。
哪幾支球隊已經晉級？
截至目前，2026年世界盃淘汰賽32強席位已經確定了19個名額：
✅ 確定晉級32強： 墨西哥、美國、德國、阿根廷、法國、挪威、哥倫比亞、瑞士、加拿大、巴西、摩洛哥、波赫、南非、象牙海岸、厄瓜多、荷蘭、日本、瑞典、澳洲。
❌ 確定遭到淘汰： 海地、土耳其、突尼西亞、約旦、巴拿馬、卡達、捷克、庫拉索。
在已晉級的球隊中，有14支鎖定了簽位，其中4組「32強淘汰賽」具體對陣已完全確定：
南非 vs. 加拿大
巴西 vs. 日本
荷蘭 vs. 摩洛哥
美國 vs. 波赫
⚽A組：南韓跌至第三，晉級面臨「6選3」苦戰
主辦國墨西哥3連勝強勢鎖定榜首；南非在末輪憑藉馬塞科（Thapelo Maseko）在第63分鐘的關鍵進球，以1比0絕殺南韓，隊史首度闖入世界盃淘汰賽並奪下小組第二。
韓國落居小組第三且淨勝球為-1，目前在小組第三排名中，落後於已積4分的瑞典、厄瓜多、波赫與巴拉圭。
B組、D組、E組、F組：形勢底定
⚽B組： 瑞士擊敗加拿大奪下分組第一，波赫則以4分（淨勝球-1）提前確保成為最佳小組第三之一順利晉級。
⚽C組：巴西在末輪擊敗蘇格蘭後，以2勝1平、7分積分（淨勝球+6）榮登C組榜首；摩洛哥同樣繳出7分積分（淨勝球+3）位居第二，兩隊雙雙昂首挺進32強。
蘇格蘭陷入極度被動，蘇格戰績為1勝2負、僅積3分，且淨勝球為慘淡的-3，目前在「最佳小組第三」的排行中名列後段班（第8名）。根據大數據機構最新預測，蘇格蘭最終能擠進前8名並晉級32強的機率僅剩13.4%，處境比韓國更加危急。首次參賽的驚奇之師海地吞下3連敗（0分、淨勝球-6），確定遭到淘汰，打包返國。
⚽D組： 美國爆冷以2：3不敵土耳其，但無礙其分組第一位置；澳洲與巴拉圭0：0戰平，澳洲以小組第二昂首晉級，巴拉圭則以4分（淨勝球-2，晉級機率99.9%）穩居第三名利多位置。
⚽E組： 德國雖2：1不敵厄瓜多但仍保首位；象牙海岸擊敗庫拉索鎖定第二，厄瓜多則成功搶下小組第三並以4分攜手出線。
⚽F組： 荷蘭擊敗突尼西亞登頂；日本與瑞典戰平，日本收下小組第二，瑞典則積4分以小組第三身份安全晉級。
|組別
|排名
|球隊
|P
|W
|D
|L
|GF
|GA
|GD
|Pts
|狀態
|A組
|1
|墨西哥
|3
|3
|0
|0
|6
|0
|+6
|9
|晉級
|2
|南非
|3
|1
|1
|1
|2
|3
|-1
|4
|晉級
|3
|南韓
|3
|1
|0
|2
|2
|3
|-1
|3
|等待中
|4
|捷克
|3
|0
|1
|2
|2
|6
|-4
|1
|淘汰
|B組
|1
|瑞士
|3
|2
|1
|0
|7
|3
|+4
|7
|晉級
|2
|加拿大
|3
|1
|1
|1
|8
|3
|+5
|4
|晉級
|3
|波赫
|3
|1
|1
|1
|5
|6
|-1
|4
|晉級
|4
|卡達
|3
|0
|1
|2
|2
|10
|-8
|1
|淘汰
|C組
|1
|巴西
|3
|2
|1
|0
|7
|1
|+6
|7
|晉級
|2
|摩洛哥
|3
|2
|1
|0
|6
|3
|+3
|7
|晉級
|3
|蘇格蘭
|3
|1
|0
|2
|1
|4
|-3
|3
|等待中
|4
|海地
|3
|0
|0
|3
|2
|8
|-6
|0
|淘汰
|D組
|1
|美國
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|+4
|6
|晉級
|2
|澳洲
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|晉級
|3
|巴拉圭
|3
|1
|1
|1
|2
|4
|-2
|4
|等待中
|4
|土耳其
|3
|1
|0
|2
|3
|5
|-2
|3
|淘汰
|E組
|1
|德國
|3
|2
|0
|1
|10
|4
|+6
|6
|晉級
|2
|象牙海岸
|3
|2
|0
|1
|4
|2
|+2
|6
|晉級
|3
|厄瓜多
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|晉級
|4
|庫拉索
|3
|0
|1
|2
|1
|9
|-8
|1
|淘汰
|F組
|1
|荷蘭
|3
|2
|1
|0
|10
|4
|+6
|7
|晉級
|2
|日本
|3
|1
|2
|0
|7
|3
|+4
|5
|晉級
|3
|瑞典
|3
|1
|1
|1
|7
|7
|0
|4
|晉級
|4
|突尼西亞
|3
|0
|0
|3
|2
|12
|-10
|0
|淘汰
⚽G組： 戰況最為膠著（最佳第三名晉級率僅47.1%），埃及目前暫居第一，比利時與伊朗末輪必須全速搶勝。
⚽H組：維德角 vs. 沙烏地阿拉伯、烏拉圭 vs. 西班牙。西班牙形勢大好，烏拉圭若想避免出局，末輪面對西班牙是生死之戰。
⚽I組： 法國與挪威已提前晉級，末輪將正面對決爭奪龍頭；塞內加爾與伊拉克則正面交鋒爭奪第三名。
⚽K組： 哥倫比亞與葡萄牙將上演強強對話，勝者鎖定小組第一。
⚽L組：巴拿馬 vs. 英格蘭、克羅埃西亞 vs. 迦納。英格蘭打平即晉級，克羅埃西亞則面臨被迦納淘汰的巨大危機。
|組別
|排名
|球隊
|P
|W
|D
|L
|GF
|GA
|GD
|Pts
|G組
|1
|埃及
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|+2
|4
|2
|伊朗
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
|3
|比利時
|2
|0
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|4
|紐西蘭
|2
|0
|1
|1
|3
|5
|-2
|1
|H組
|1
|Spain
|2
|1
|1
|0
|4
|0
|+4
|4
|2
|烏拉圭
|2
|0
|2
|0
|3
|3
|0
|2
|3
|維德角
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
|4
|沙烏地阿拉伯
|2
|0
|1
|1
|1
|5
|-4
|1
|I組
|1
|法國
|2
|2
|0
|0
|6
|1
|+5
|6
|2
|挪威
|2
|2
|0
|0
|7
|3
|+4
|6
|3
|塞內加爾
|2
|0
|0
|2
|3
|6
|-3
|0
|4
|伊拉克
|2
|0
|0
|2
|1
|7
|-6
|0
|J組
|1
|阿根廷
|2
|2
|0
|0
|5
|0
|+5
|6
|2
|奧地利
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|3
|阿爾及利亞
|2
|1
|0
|1
|2
|4
|-2
|3
|4
|約旦
|2
|0
|0
|2
|2
|5
|-3
|0
|K組
|1
|哥聯比亞
|2
|2
|0
|0
|4
|1
|+3
|6
|2
|葡萄牙
|2
|1
|1
|0
|6
|1
|+5
|4
|3
|剛果民主共和國
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|4
|烏茲別克
|2
|0
|0
|2
|1
|8
|-7
|0
|L組
|1
|英格蘭
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|+2
|4
|2
|迦納
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|+1
|4
|3
|克羅埃西亞
|2
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|3
|4
|巴拿馬
|2
|0
|0
|2
|0
|2
|-2
|0
|比賽編號
|日期與時間 (台灣時間)
|對戰組合 (Team 1 vs. Team 2)
|M74
|6月30日 16:30
|🇩🇪 德國 (GER) vs. A-F組最佳第三名
|M77
|7月1日 17:00
|I 組第一名 (1I) vs. C-H組最佳第三名
|M73
|6月29日 15:00
|A 組第二名 (2A) vs. B 組第二名 (2B)
|M75
|6月30日 19:00
|F 組第一名 (1F) vs. C 組第二名 (2C)
|M82 (上)
|7月3日 19:00
|K 組第二名 (2K) vs. L 組第二名 (2L)
|M84
|7月3日 23:00
|H 組第一名 (1H) vs. J 組第二名 (2J)
|M81
|7月2日 21:00
|🇺🇸 美國 (USA) vs. B,E,F,I,J組最佳第三名
|M82 (下)
|7月2日 16:00
|G 組第一名 (1G) vs. A,E,H,I,J組最佳第三名
|M78
|6月30日 23:00
|C 組第一名 (1C) vs. F 組第二名 (2F)
|M79
|7月1日 23:00
|E 組第二名 (2E) vs. I 組第二名 (2I)
|M72
|7月1日 21:00
|🇲🇽 墨西哥 (MEX) vs. C,E,F,H,I組最佳第三名
|M80
|7月2日 12:00
|L 組第一名 (1L) vs. E,H,I,J,K組最佳第三名
|M86
|7月3日 12:00
|🇦🇷 阿根廷 (ARG) vs. H 組第二名 (2H)
|M88
|7月4日 15:00
|D 組第二名 (2D) vs. G 組第二名 (2G)
|M85
|7月3日 23:00
|B 組第一名 (1B) vs. E,F,G,I,J組最佳第三名
|M87
|7月4日 21:30
|K 組第一名 (1K) vs. D,E,I,J,L組最佳第三名
|賽事階段
|日期區間 (台灣時間)
|舉辦地點 / 城市
|分組賽 (小組賽)
|6月12日 – 6月28日
|美國、加拿大、墨西哥共 16 個主辦城市
|32強淘汰賽
|6月29日 – 7月4日
|美國、加拿大、墨西哥境內球場
|16強賽
|7月5日 – 7月8日
|美國、加拿大、墨西哥境內球場
|8強賽 (半準決賽)
|7月10日 – 7月12日
|全數移師至美國（洛杉磯、堪薩斯城、邁阿密、波士頓等城市）
|4強賽 (準決賽)
|7月15日 – 7月16日
|美國（達拉斯、亞特蘭大）
|季軍戰 (銅牌賽)
|7月19日 凌晨
|美國 邁阿密（邁阿密體育場 / Hard Rock Stadium）
|決賽 (冠軍戰)
|7月20日 凌晨
|美國 紐約/紐澤西（紐約紐澤西體育場 / MetLife Stadium）
|比較階段
|順位
|比較項目
|規則說明
|
第一階段
（相關同分球隊比較）
|
1
2
3
|
對戰積分
對戰得失球差
對戰總進球數
|
僅比較這些同分球隊之間互相比賽時的積分。
若積分相同，比較彼此對戰的淨球數。
若再相同，比較彼此對戰時的總進球數。
|
第二階段
（全小組比賽比較）
|
4
5
6
|
小組賽總得失球差
小組賽總進球數
公平競賽積分
|
放大至整個小組的所有比賽，比較團隊總淨球數。
若相同，比較小組賽所有比賽的總進球數。
若再相同，依據黃、紅卡制度扣分，分數高（紀律佳）者晉級。
|
第三階段
（最終裁決）
|7
|FIFA世界排名
|若經過前六項比較後仍完全相同，將直接以國際足總最新公布的FIFA世界排名高低決定晉級資格。
- 黃牌：扣1分
- 兩黃變一紅：扣3分
- 直接紅牌：扣4分
更多「2026世界盃」相關新聞。