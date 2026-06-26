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▲昨日世界盃小組賽A組賽事中，韓國隊以0：1不敵南非，錯失大好晉級形勢，最終跌至小組第三名。（圖／路透／達志影像）

韓國晉級需滿足的6大條件

📍西班牙戰勝烏拉圭。

📍塞內加爾不贏伊拉克2球或以上，且伊拉克不贏塞內加爾5球或以上。

📍奧地利戰勝阿爾及利亞，或阿爾及利亞勝奧地利兩球及以上。

📍民主剛果不贏烏茲別克，或烏茲別克不贏民主剛果6球及以上。

📍埃及戰勝伊朗。

📍迦納戰勝克羅埃西亞。

哪幾支球隊已經晉級？

▲若韓國隊想爭取成為「8個成績最好的小組第三名」之一以順利晉級，接下來的其他組別賽事必須同時滿足以下6個條件中的至少3個。（圖／美聯社／達志影像）

各分組競爭情況與關鍵比賽

組別 排名 球隊 P W D L GF GA GD Pts 狀態 A組 1 墨西哥 3 3 0 0 6 0 +6 9 晉級 2 南非 3 1 1 1 2 3 -1 4 晉級 3 南韓 3 1 0 2 2 3 -1 3 等待中 4 捷克 3 0 1 2 2 6 -4 1 淘汰 B組 1 瑞士 3 2 1 0 7 3 +4 7 晉級 2 加拿大 3 1 1 1 8 3 +5 4 晉級 3 波赫 3 1 1 1 5 6 -1 4 晉級 4 卡達 3 0 1 2 2 10 -8 1 淘汰 C組 1 巴西 3 2 1 0 7 1 +6 7 晉級 2 摩洛哥 3 2 1 0 6 3 +3 7 晉級 3 蘇格蘭 3 1 0 2 1 4 -3 3 等待中 4 海地 3 0 0 3 2 8 -6 0 淘汰 D組 1 美國 3 2 0 1 8 4 +4 6 晉級 2 澳洲 3 1 1 1 2 2 0 4 晉級 3 巴拉圭 3 1 1 1 2 4 -2 4 等待中 4 土耳其 3 1 0 2 3 5 -2 3 淘汰 E組 1 德國 3 2 0 1 10 4 +6 6 晉級 2 象牙海岸 3 2 0 1 4 2 +2 6 晉級 3 厄瓜多 3 1 1 1 2 2 0 4 晉級 4 庫拉索 3 0 1 2 1 9 -8 1 淘汰 F組 1 荷蘭 3 2 1 0 10 4 +6 7 晉級 2 日本 3 1 2 0 7 3 +4 5 晉級 3 瑞典 3 1 1 1 7 7 0 4 晉級 4 突尼西亞 3 0 0 3 2 12 -10 0 淘汰

▲巴西在末輪擊敗蘇格蘭後，以2勝1平、7分積分（淨勝球+6）榮登C組榜首。（圖／路透／達志影像）

組別 排名 球隊 P W D L GF GA GD Pts G組 1 埃及 2 1 1 0 4 2 +2 4 2 伊朗 2 0 2 0 2 2 0 2 3 比利時 2 0 2 0 1 1 0 2 4 紐西蘭 2 0 1 1 3 5 -2 1 H組 1 Spain 2 1 1 0 4 0 +4 4 2 烏拉圭 2 0 2 0 3 3 0 2 3 維德角 2 0 2 0 2 2 0 2 4 沙烏地阿拉伯 2 0 1 1 1 5 -4 1 I組 1 法國 2 2 0 0 6 1 +5 6 2 挪威 2 2 0 0 7 3 +4 6 3 塞內加爾 2 0 0 2 3 6 -3 0 4 伊拉克 2 0 0 2 1 7 -6 0 J組 1 阿根廷 2 2 0 0 5 0 +5 6 2 奧地利 2 1 0 1 3 3 0 3 3 阿爾及利亞 2 1 0 1 2 4 -2 3 4 約旦 2 0 0 2 2 5 -3 0 K組 1 哥聯比亞 2 2 0 0 4 1 +3 6 2 葡萄牙 2 1 1 0 6 1 +5 4 3 剛果民主共和國 2 0 1 1 1 2 -1 1 4 烏茲別克 2 0 0 2 1 8 -7 0 L組 1 英格蘭 2 1 1 0 4 2 +2 4 2 迦納 2 1 1 0 1 0 +1 4 3 克羅埃西亞 2 1 0 1 3 4 -1 3 4 巴拿馬 2 0 0 2 0 2 -2 0 ▲法國與挪威已提前晉級，末輪將正面對決爭奪龍頭；塞內加爾與伊拉克則正面交鋒爭奪第三名。（圖／美聯社／達志影像） 2026年世界盃淘汰賽對戰圖表



比賽編號 日期與時間 (台灣時間) 對戰組合 (Team 1 vs. Team 2) M74 6月30日 16:30 🇩🇪 德國 (GER) vs. A-F組最佳第三名 M77 7月1日 17:00 I 組第一名 (1I) vs. C-H組最佳第三名 M73 6月29日 15:00 A 組第二名 (2A) vs. B 組第二名 (2B) M75 6月30日 19:00 F 組第一名 (1F) vs. C 組第二名 (2C) M82 (上) 7月3日 19:00 K 組第二名 (2K) vs. L 組第二名 (2L) M84 7月3日 23:00 H 組第一名 (1H) vs. J 組第二名 (2J) M81 7月2日 21:00 🇺🇸 美國 (USA) vs. B,E,F,I,J組最佳第三名 M82 (下) 7月2日 16:00 G 組第一名 (1G) vs. A,E,H,I,J組最佳第三名 M78 6月30日 23:00 C 組第一名 (1C) vs. F 組第二名 (2F) M79 7月1日 23:00 E 組第二名 (2E) vs. I 組第二名 (2I) M72 7月1日 21:00 🇲🇽 墨西哥 (MEX) vs. C,E,F,H,I組最佳第三名 M80 7月2日 12:00 L 組第一名 (1L) vs. E,H,I,J,K組最佳第三名 M86 7月3日 12:00 🇦🇷 阿根廷 (ARG) vs. H 組第二名 (2H) M88 7月4日 15:00 D 組第二名 (2D) vs. G 組第二名 (2G) M85 7月3日 23:00 B 組第一名 (1B) vs. E,F,G,I,J組最佳第三名 M87 7月4日 21:30 K 組第一名 (1K) vs. D,E,I,J,L組最佳第三名 2026 FIFA 世界盃各階段賽程時間與舉辦地點



賽事階段 日期區間 (台灣時間) 舉辦地點 / 城市 分組賽 (小組賽) 6月12日 – 6月28日 美國、加拿大、墨西哥共 16 個主辦城市 32強淘汰賽 6月29日 – 7月4日 美國、加拿大、墨西哥境內球場 16強賽 7月5日 – 7月8日 美國、加拿大、墨西哥境內球場 8強賽 (半準決賽) 7月10日 – 7月12日 全數移師至美國（洛杉磯、堪薩斯城、邁阿密、波士頓等城市） 4強賽 (準決賽) 7月15日 – 7月16日 美國（達拉斯、亞特蘭大） 季軍戰 (銅牌賽) 7月19日 凌晨 美國 邁阿密（邁阿密體育場 / Hard Rock Stadium） 決賽 (冠軍戰) 7月20日 凌晨 美國 紐約/紐澤西（紐約紐澤西體育場 / MetLife Stadium）

▲阿根廷已經晉級，正在靜候32強賽的對手。（圖／美聯社／達志影像）

2026世界盃小組賽同分遞補規則（Tiebreakers）

比較階段 順位 比較項目 規則說明 第一階段 （相關同分球隊比較） 1 2 3 對戰積分 對戰得失球差 對戰總進球數 僅比較這些同分球隊之間互相比賽時的積分。 若積分相同，比較彼此對戰的淨球數。 若再相同，比較彼此對戰時的總進球數。 第二階段 （全小組比賽比較） 4 5 6 小組賽總得失球差 小組賽總進球數 公平競賽積分 放大至整個小組的所有比賽，比較團隊總淨球數。 若相同，比較小組賽所有比賽的總進球數。 若再相同，依據黃、紅卡制度扣分，分數高（紀律佳）者晉級。 第三階段 （最終裁決） 7 FIFA世界排名 若經過前六項比較後仍完全相同，將直接以國際足總最新公布的FIFA世界排名高低決定晉級資格。

黃牌：扣1分



兩黃變一紅：扣3分



直接紅牌：扣4分

▲葡萄牙若無意外應能晉級淘汰賽。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界盃小組賽進入尾聲，隨著各組末輪生死戰陸續開打，全新的32強淘汰賽席位已逐漸明朗。在48隊擴編新制下，12個小組的前兩名與8支戰績最好的小組第三名將攜手晉級。《NOWNEWS》也為讀者整理目前世界盃小組賽形勢，以及韓國晉級所需要的6大條件，其中需要滿足幾項。昨日世界盃小組賽A組賽事中，韓國隊以0：1不敵南非，錯失大好晉級形勢，最終跌至小組第三名，且淨勝球僅為-1。這使得韓國隊面臨焦慮的等待，出線命運必須看其他球隊的賽果而定。在D組末輪賽事中，澳洲以0：0戰平巴拉圭。這場和局讓澳洲以小組第二之姿晉級32強，而巴拉圭則以小組第三結束小組賽。然而，這場比賽的結果對於其他競爭小組第三的球隊造成了衝擊，其中受影響最大的就是A組的韓國隊。根據數據機構指出，此役過後韓國隊的晉級機率大幅下降了14%。目前韓國隊以最佳小組第三晉級的機率大約為69.7%。韓國隊目前在小組第三的排名中，已經落後於同積4分的瑞典、厄瓜多、波赫與巴拉圭。若韓國隊想爭取成為「8個成績最好的小組第三名」之一以順利晉級，接下來的其他組別賽事必須同時滿足以下6個條件中的至少3個：截至目前，2026年世界盃淘汰賽32強席位已經確定了19個名額：✅ 確定晉級32強： 墨西哥、美國、德國、阿根廷、法國、挪威、哥倫比亞、瑞士、加拿大、巴西、摩洛哥、波赫、南非、象牙海岸、厄瓜多、荷蘭、日本、瑞典、澳洲。❌ 確定遭到淘汰： 海地、土耳其、突尼西亞、約旦、巴拿馬、卡達、捷克、庫拉索。在已晉級的球隊中，有14支鎖定了簽位，其中4組「32強淘汰賽」具體對陣已完全確定：南非 vs. 加拿大巴西 vs. 日本荷蘭 vs. 摩洛哥美國 vs. 波赫⚽A組：南韓跌至第三，晉級面臨「6選3」苦戰主辦國墨西哥3連勝強勢鎖定榜首；南非在末輪憑藉馬塞科（Thapelo Maseko）在第63分鐘的關鍵進球，以1比0絕殺南韓，隊史首度闖入世界盃淘汰賽並奪下小組第二。韓國落居小組第三且淨勝球為-1，目前在小組第三排名中，落後於已積4分的瑞典、厄瓜多、波赫與巴拉圭。⚽B組： 瑞士擊敗加拿大奪下分組第一，波赫則以4分（淨勝球-1）提前確保成為最佳小組第三之一順利晉級。⚽C組：巴西在末輪擊敗蘇格蘭後，以2勝1平、7分積分（淨勝球+6）榮登C組榜首；摩洛哥同樣繳出7分積分（淨勝球+3）位居第二，兩隊雙雙昂首挺進32強。蘇格蘭陷入極度被動，蘇格戰績為1勝2負、僅積3分，且淨勝球為慘淡的-3，目前在「最佳小組第三」的排行中名列後段班（第8名）。根據大數據機構最新預測，蘇格蘭最終能擠進前8名並晉級32強的機率僅剩13.4%，處境比韓國更加危急。首次參賽的驚奇之師海地吞下3連敗（0分、淨勝球-6），確定遭到淘汰，打包返國。⚽D組： 美國爆冷以2：3不敵土耳其，但無礙其分組第一位置；澳洲與巴拉圭0：0戰平，澳洲以小組第二昂首晉級，巴拉圭則以4分（淨勝球-2，晉級機率99.9%）穩居第三名利多位置。⚽E組： 德國雖2：1不敵厄瓜多但仍保首位；象牙海岸擊敗庫拉索鎖定第二，厄瓜多則成功搶下小組第三並以4分攜手出線。⚽F組： 荷蘭擊敗突尼西亞登頂；日本與瑞典戰平，日本收下小組第二，瑞典則積4分以小組第三身份安全晉級。⚽G組： 戰況最為膠著（最佳第三名晉級率僅47.1%），埃及目前暫居第一，比利時與伊朗末輪必須全速搶勝。⚽H組：維德角 vs. 沙烏地阿拉伯、烏拉圭 vs. 西班牙。西班牙形勢大好，烏拉圭若想避免出局，末輪面對西班牙是生死之戰。⚽I組： 法國與挪威已提前晉級，末輪將正面對決爭奪龍頭；塞內加爾與伊拉克則正面交鋒爭奪第三名。⚽K組： 哥倫比亞與葡萄牙將上演強強對話，勝者鎖定小組第一。⚽L組：巴拿馬 vs. 英格蘭、克羅埃西亞 vs. 迦納。英格蘭打平即晉級，克羅埃西亞則面臨被迦納淘汰的巨大危機。