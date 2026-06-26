2026年世界盃小組賽進入尾聲，隨著各組末輪生死戰陸續開打，全新的32強淘汰賽席位已逐漸明朗。在48隊擴編新制下，12個小組的前兩名與8支戰績最好的小組第三名將攜手晉級。《NOWNEWS》也為讀者整理目前世界盃小組賽形勢，以及韓國晉級所需要的6大條件，其中需要滿足幾項。

我是廣告 請繼續往下閱讀
昨日世界盃小組賽A組賽事中，韓國隊以0：1不敵南非，錯失大好晉級形勢，最終跌至小組第三名，且淨勝球僅為-1。這使得韓國隊面臨焦慮的等待，出線命運必須看其他球隊的賽果而定。

澳洲戰平巴拉圭引發連鎖效應

在D組末輪賽事中，澳洲以0：0戰平巴拉圭。這場和局讓澳洲以小組第二之姿晉級32強，而巴拉圭則以小組第三結束小組賽。然而，這場比賽的結果對於其他競爭小組第三的球隊造成了衝擊，其中受影響最大的就是A組的韓國隊。根據數據機構指出，此役過後韓國隊的晉級機率大幅下降了14%。目前韓國隊以最佳小組第三晉級的機率大約為69.7%。

▲昨日世界盃小組賽A組賽事中，韓國隊以0：1不敵南非，錯失大好晉級形勢，最終跌至小組第三名。（圖／路透／達志影像）
▲昨日世界盃小組賽A組賽事中，韓國隊以0：1不敵南非，錯失大好晉級形勢，最終跌至小組第三名。（圖／路透／達志影像）
韓國晉級需滿足的6大條件

韓國隊目前在小組第三的排名中，已經落後於同積4分的瑞典、厄瓜多、波赫與巴拉圭。若韓國隊想爭取成為「8個成績最好的小組第三名」之一以順利晉級，接下來的其他組別賽事必須同時滿足以下6個條件中的至少3個：

📍西班牙戰勝烏拉圭。

📍塞內加爾不贏伊拉克2球或以上，且伊拉克不贏塞內加爾5球或以上。

📍奧地利戰勝阿爾及利亞，或阿爾及利亞勝奧地利兩球及以上。

📍民主剛果不贏烏茲別克，或烏茲別克不贏民主剛果6球及以上。

📍埃及戰勝伊朗。

📍迦納戰勝克羅埃西亞。

哪幾支球隊已經晉級？

截至目前，2026年世界盃淘汰賽32強席位已經確定了19個名額：

✅ 確定晉級32強： 墨西哥、美國、德國、阿根廷、法國、挪威、哥倫比亞、瑞士、加拿大、巴西、摩洛哥、波赫、南非、象牙海岸、厄瓜多、荷蘭、日本、瑞典、澳洲。

❌ 確定遭到淘汰： 海地、土耳其、突尼西亞、約旦、巴拿馬、卡達、捷克、庫拉索。

在已晉級的球隊中，有14支鎖定了簽位，其中4組「32強淘汰賽」具體對陣已完全確定：

南非 vs. 加拿大

巴西 vs. 日本

荷蘭 vs. 摩洛哥

美國 vs. 波赫

▲若韓國隊想爭取成為「8個成績最好的小組第三名」之一以順利晉級，接下來的其他組別賽事必須同時滿足以下6個條件中的至少3個。（圖／美聯社／達志影像）
▲若韓國隊想爭取成為「8個成績最好的小組第三名」之一以順利晉級，接下來的其他組別賽事必須同時滿足以下6個條件中的至少3個。（圖／美聯社／達志影像）
各分組競爭情況與關鍵比賽

⚽A組：南韓跌至第三，晉級面臨「6選3」苦戰

主辦國墨西哥3連勝強勢鎖定榜首；南非在末輪憑藉馬塞科（Thapelo Maseko）在第63分鐘的關鍵進球，以1比0絕殺南韓，隊史首度闖入世界盃淘汰賽並奪下小組第二。

韓國落居小組第三且淨勝球為-1，目前在小組第三排名中，落後於已積4分的瑞典、厄瓜多、波赫與巴拉圭。

B組、D組、E組、F組：形勢底定

⚽B組： 瑞士擊敗加拿大奪下分組第一，波赫則以4分（淨勝球-1）提前確保成為最佳小組第三之一順利晉級。

⚽C組：巴西在末輪擊敗蘇格蘭後，以2勝1平、7分積分（淨勝球+6）榮登C組榜首；摩洛哥同樣繳出7分積分（淨勝球+3）位居第二，兩隊雙雙昂首挺進32強。

蘇格蘭陷入極度被動，蘇格戰績為1勝2負、僅積3分，且淨勝球為慘淡的-3，目前在「最佳小組第三」的排行中名列後段班（第8名）。根據大數據機構最新預測，蘇格蘭最終能擠進前8名並晉級32強的機率僅剩13.4%，處境比韓國更加危急。首次參賽的驚奇之師海地吞下3連敗（0分、淨勝球-6），確定遭到淘汰，打包返國。

⚽D組： 美國爆冷以2：3不敵土耳其，但無礙其分組第一位置；澳洲與巴拉圭0：0戰平，澳洲以小組第二昂首晉級，巴拉圭則以4分（淨勝球-2，晉級機率99.9%）穩居第三名利多位置。

⚽E組： 德國雖2：1不敵厄瓜多但仍保首位；象牙海岸擊敗庫拉索鎖定第二，厄瓜多則成功搶下小組第三並以4分攜手出線。

⚽F組： 荷蘭擊敗突尼西亞登頂；日本與瑞典戰平，日本收下小組第二，瑞典則積4分以小組第三身份安全晉級。

組別 排名 球隊 P W D L GF GA GD Pts 狀態
A組 1 墨西哥 3 3 0 0 6 0 +6 9 晉級
  2 南非 3 1 1 1 2 3 -1 4 晉級
  3 南韓 3 1 0 2 2 3 -1 3 等待中
  4 捷克 3 0 1 2 2 6 -4 1 淘汰
B組 1 瑞士 3 2 1 0 7 3 +4 7 晉級
  2 加拿大 3 1 1 1 8 3 +5 4 晉級
  3 波赫 3 1 1 1 5 6 -1 4 晉級
  4 卡達 3 0 1 2 2 10 -8 1 淘汰
C組 1 巴西 3 2 1 0 7 1 +6 7 晉級
  2 摩洛哥 3 2 1 0 6 3 +3 7 晉級
  3 蘇格蘭 3 1 0 2 1 4 -3 3 等待中
  4 海地 3 0 0 3 2 8 -6 0 淘汰
D組 1 美國 3 2 0 1 8 4 +4 6 晉級
  2 澳洲 3 1 1 1 2 2 0 4 晉級
  3 巴拉圭 3 1 1 1 2 4 -2 4 等待中
  4 土耳其 3 1 0 2 3 5 -2 3 淘汰
E組 1 德國 3 2 0 1 10 4 +6 6 晉級
  2 象牙海岸 3 2 0 1 4 2 +2 6 晉級
  3 厄瓜多 3 1 1 1 2 2 0 4 晉級
  4 庫拉索 3 0 1 2 1 9 -8 1 淘汰
F組 1 荷蘭 3 2 1 0 10 4 +6 7 晉級
  2 日本 3 1 2 0 7 3 +4 5 晉級
  3 瑞典 3 1 1 1 7 7 0 4 晉級
  4 突尼西亞 3 0 0 3 2 12 -10 0 淘汰
▲巴西在末輪擊敗蘇格蘭後，以2勝1平、7分積分（淨勝球+6）榮登C組榜首。（圖／路透／達志影像）
▲巴西在末輪擊敗蘇格蘭後，以2勝1平、7分積分（淨勝球+6）榮登C組榜首。（圖／路透／達志影像）
剩餘未完賽小組觀戰重點（G、H、I、J、K、L組）

⚽G組： 戰況最為膠著（最佳第三名晉級率僅47.1%），埃及目前暫居第一，比利時與伊朗末輪必須全速搶勝。

⚽H組：維德角 vs. 沙烏地阿拉伯、烏拉圭 vs. 西班牙。西班牙形勢大好，烏拉圭若想避免出局，末輪面對西班牙是生死之戰。

⚽I組： 法國與挪威已提前晉級，末輪將正面對決爭奪龍頭；塞內加爾與伊拉克則正面交鋒爭奪第三名。

⚽K組： 哥倫比亞與葡萄牙將上演強強對話，勝者鎖定小組第一。

⚽L組：巴拿馬 vs. 英格蘭、克羅埃西亞 vs. 迦納。英格蘭打平即晉級，克羅埃西亞則面臨被迦納淘汰的巨大危機。

組別 排名 球隊 P W D L GF GA GD Pts
G組 1 埃及 2 1 1 0 4 2 +2 4
  2 伊朗 2 0 2 0 2 2 0 2
  3 比利時 2 0 2 0 1 1 0 2
  4 紐西蘭 2 0 1 1 3 5 -2 1
H組 1 Spain 2 1 1 0 4 0 +4 4
  2 烏拉圭 2 0 2 0 3 3 0 2
  3 維德角 2 0 2 0 2 2 0 2
  4 沙烏地阿拉伯 2 0 1 1 1 5 -4 1
I組 1 法國 2 2 0 0 6 1 +5 6
  2 挪威 2 2 0 0 7 3 +4 6
  3 塞內加爾 2 0 0 2 3 6 -3 0
  4 伊拉克 2 0 0 2 1 7 -6 0
J組 1 阿根廷 2 2 0 0 5 0 +5 6
  2 奧地利 2 1 0 1 3 3 0 3
  3 阿爾及利亞 2 1 0 1 2 4 -2 3
  4 約旦 2 0 0 2 2 5 -3 0
K組 1 哥聯比亞 2 2 0 0 4 1 +3 6
  2 葡萄牙 2 1 1 0 6 1 +5 4
  3 剛果民主共和國 2 0 1 1 1 2 -1 1
  4 烏茲別克 2 0 0 2 1 8 -7 0
L組 1 英格蘭 2 1 1 0 4 2 +2 4
  2 迦納 2 1 1 0 1 0 +1 4
  3 克羅埃西亞 2 1 0 1 3 4 -1 3
  4 巴拿馬 2 0 0 2 0 2 -2 0
▲法國與挪威已提前晉級，末輪將正面對決爭奪龍頭；塞內加爾與伊拉克則正面交鋒爭奪第三名。（圖／美聯社／達志影像）
▲法國與挪威已提前晉級，末輪將正面對決爭奪龍頭；塞內加爾與伊拉克則正面交鋒爭奪第三名。（圖／美聯社／達志影像）
2026年世界盃淘汰賽對戰圖表 

比賽編號 日期與時間 (台灣時間) 對戰組合 (Team 1 vs. Team 2)
M74 6月30日 16:30 🇩🇪 德國 (GER) vs. A-F組最佳第三名
M77 7月1日 17:00 I 組第一名 (1I) vs. C-H組最佳第三名
M73 6月29日 15:00 A 組第二名 (2A) vs. B 組第二名 (2B)
M75 6月30日 19:00 F 組第一名 (1F) vs. C 組第二名 (2C)
M82 (上) 7月3日 19:00 K 組第二名 (2K) vs. L 組第二名 (2L)
M84 7月3日 23:00 H 組第一名 (1H) vs. J 組第二名 (2J)
M81 7月2日 21:00 🇺🇸 美國 (USA) vs. B,E,F,I,J組最佳第三名
M82 (下) 7月2日 16:00 G 組第一名 (1G) vs. A,E,H,I,J組最佳第三名
     
M78 6月30日 23:00 C 組第一名 (1C) vs. F 組第二名 (2F)
M79 7月1日 23:00 E 組第二名 (2E) vs. I 組第二名 (2I)
M72 7月1日 21:00 🇲🇽 墨西哥 (MEX) vs. C,E,F,H,I組最佳第三名
M80 7月2日 12:00 L 組第一名 (1L) vs. E,H,I,J,K組最佳第三名
M86 7月3日 12:00 🇦🇷 阿根廷 (ARG) vs. H 組第二名 (2H)
M88 7月4日 15:00 D 組第二名 (2D) vs. G 組第二名 (2G)
M85 7月3日 23:00 B 組第一名 (1B) vs. E,F,G,I,J組最佳第三名
M87 7月4日 21:30 K 組第一名 (1K) vs. D,E,I,J,L組最佳第三名
 2026 FIFA 世界盃各階段賽程時間與舉辦地點

賽事階段 日期區間 (台灣時間) 舉辦地點 / 城市
分組賽 (小組賽) 6月12日 – 6月28日 美國、加拿大、墨西哥共 16 個主辦城市
32強淘汰賽 6月29日 – 7月4日 美國、加拿大、墨西哥境內球場
16強賽 7月5日 – 7月8日 美國、加拿大、墨西哥境內球場
8強賽 (半準決賽) 7月10日 – 7月12日 全數移師至美國（洛杉磯、堪薩斯城、邁阿密、波士頓等城市）
4強賽 (準決賽) 7月15日 – 7月16日 美國（達拉斯、亞特蘭大）
季軍戰 (銅牌賽) 7月19日 凌晨 美國 邁阿密（邁阿密體育場 / Hard Rock Stadium）
決賽 (冠軍戰) 7月20日 凌晨 美國 紐約/紐澤西（紐約紐澤西體育場 / MetLife Stadium）
▲阿根廷已經晉級，正在靜候32強賽的對手。（圖／美聯社／達志影像）
▲阿根廷已經晉級，正在靜候32強賽的對手。（圖／美聯社／達志影像）
2026世界盃小組賽同分遞補規則（Tiebreakers）

比較階段 順位 比較項目 規則說明

第一階段

 

（相關同分球隊比較）

1

 

2

 

3

對戰積分

 

對戰得失球差

 

對戰總進球數

僅比較這些同分球隊之間互相比賽時的積分。

 

若積分相同，比較彼此對戰的淨球數。

 

若再相同，比較彼此對戰時的總進球數。

第二階段

 

（全小組比賽比較）

4

 

5

 

6

小組賽總得失球差

 

小組賽總進球數

 

公平競賽積分

放大至整個小組的所有比賽，比較團隊總淨球數。

 

若相同，比較小組賽所有比賽的總進球數。

 

若再相同，依據黃、紅卡制度扣分，分數高（紀律佳）者晉級。

第三階段

 

（最終裁決）

 7 FIFA世界排名 若經過前六項比較後仍完全相同，將直接以國際足總最新公布的FIFA世界排名高低決定晉級資格。
💡 公平競賽評分（TCS）扣分標準簡介：
 

  • 黃牌：扣1分
     
  • 兩黃變一紅：扣3分
     
  • 直接紅牌：扣4分
▲葡萄牙若無意外應能晉級淘汰賽。（圖／美聯社／達志影像）
▲葡萄牙若無意外應能晉級淘汰賽。（圖／美聯社／達志影像）

更多「2026世界盃」相關新聞。

相關新聞
黃建霖編輯記者

畢業於中國文化大學，曾在聯合報系經濟日報工作過一年，主跑地方產經線，累積新聞採訪、撰寫實務經驗。

之後於2016年加入《NOWNEWS今日新聞》，至今擔任體育記者採訪工作已有9年，專注於各式體育報導，曾實地...