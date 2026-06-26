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駁斥憑空捏造！市府：防汛設備昨日剛通過巡檢

極端暴雨超負荷！各局處啟動應變1小時內退水

呼籲防災不分黨派！市府：盼多給一線基層鼓勵

新竹市今（26）日傳出多處淹水災情，民進黨新竹市長候選人莊競程指控，地下道淹水實際原因根本是「馬達機電系統故障」，質疑高虹安不僅輕忽災前準備，遇事竟又推卸責任。對此，新竹市政府今（26）日發表嚴正聲明澄清，對於特定政治人物在風雨當下，未經查證便急於發動政治抹黑、將防救災事件淪為口水操弄之行徑，市府深表遺憾。市府強調，防救災工作關乎市民生命財產安全，一切應以科學事實與專業數據為依歸；對於特定政治人物在風雨當下，未經查證便急於發動政治抹黑、將防救災事件淪為口水操弄之行徑，市府深表遺憾。市府表示，民進黨候選人們指稱市府「汛期前未確實檢查」、「沒有事前檢查機電設備」等言論，市府強力駁斥此為憑空捏造。事實上，太原地下道之抽水馬達及相關防汛設備，昨日才剛進行巡檢與運轉測試，當時各項機電設備皆顯示運作正常。此項巡檢紀錄皆有案可查，不容特定政治人物為謀求個人選舉利益，而惡意抹殺基層同仁之防汛努力。市府進一步指出，新竹地區今日上有遭受極端氣候之短時強降雨襲擊，新竹市東區時雨量一度突破45毫米，瞬間雨量遠超城市排水系統之設計負荷，才導致新竹縣、市多處低窪地區出現短暫積水現象。然而，在市府各局處第一時間啟動應變機制、全力派員排除下，大部分積水均於雨勢稍緩後的1小時內迅速全數退去，已將對交通與市民生活的影響降至最低。市府嚴正強調，面對極端氣候帶來的天然災害，第一線防救災人員皆冒著風雨在崗位上戮力從事救災工作。防救災應是不分黨派的共同責任，期盼特定政治人物能秉持良心，給予辛苦的基層同仁更多鼓勵與支持，切勿在災害發生時，便急著以政治語言進行口水操弄、打擊第一線防救災團隊之士氣。