大樂透第115000065期今（26）日晚間開獎，本期大樂透頭獎高達4億元新台幣，《NOWNEWS今日新聞》將在本文即時更新6月26日（五）大樂透獎號、今彩539、3星彩、4星彩最新開獎號碼。此外，台彩2026年端午加碼活動仍持續進行中，今晚大樂透100萬元紅包還有29組繼續開出，快來看看今晚能不能幸運拿回百萬大獎！

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🟡6月26日大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看

大樂透獎號：11、19、23、24、29、41，特別號01
49樂合彩：11、19、23、24、29、41。

今彩539：08、10、14、26、36。
39樂合彩：08、10、14、26、36。

3星彩：337。
4星彩：2659。

大樂透端午加碼：促銷獎項開獎結果

※派彩結果以台彩官網資料為主。

▲2026年端午加碼活動開獎時程、大樂透。（圖／台彩公司）
▲2026年端午加碼活動開獎時程、大樂透。（圖／台彩公司）
大樂透端午加碼100萬大紅包開送！詳細玩法一次看

台灣彩券公司表示，2026年端午加碼活動即將開跑，其中大樂透自6月5日起加碼「100組100萬元」促銷獎項，民眾購買加碼期間開獎的「大樂透」除了可以對例行開獎的頭獎至普獎獎項外，只要彩券號碼完全對中任一組加開的6個促銷獎號，就可獲得100萬元獎金。

若同一組促銷獎號有2注以上中獎，則100萬元獎金依中獎注數均分，若100組促銷獎號未全數開出，剩餘組數將於下期加開，直到100組100萬元獎金全部送出、或是到7月17日止。

▲大樂透第115000065期將於26日晚間開獎，同時端午加碼百萬紅包還有29組仍未開出。（圖／記者賴禹妡攝）
▲大樂透第115000065期將於26日晚間開獎，同時端午加碼百萬紅包還有29組仍未開出。（圖／記者賴禹妡攝）

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陳雅雲編輯記者

畢業於淡江大學中文系，出社會第一份工作選擇媒體行業，在《NOWNEWS今日新聞》服務近4年，目前擔任生活編輯，長期專攻民生消費、美食旅遊、生活知識，以及網路熱門議題討論等相關新聞。

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