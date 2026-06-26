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民眾黨近日在台中爆發市議員提名換將風波，國民黨彰化縣長選戰也傳出換將耳語。面對外界質疑，獲徵召參選的魏平政今天強調，相關傳聞都是無稽之談，並透露中央黨部已派出競選團隊進駐彰化輔選，行動中常會預計8月移師彰化舉行。至於一直「行政中立」的縣長王惠美，必要時一定會站出來。魏平政今（26）日接受中廣《千秋萬事》節目專訪，主持人王淺秋提到，國民黨主席鄭麗文日前曾表示，最擔心的縣市就是彰化；加上地方近來重提29年前阮剛猛在選前百日上陣的「白露之變」，外界揣測民調遲未突破的魏平政，是否可能面臨陣前換將。中央已派團隊進駐 魏平政：全黨動起來拚彰化魏平政指這些說法都是無稽之談，他表示競選總部將於8月正式成立，地點設於彰化市忠孝國小旁的國民黨彰化縣黨部舊址，屆時黨中央行動中常會將移師彰化舉行，展現中央對選戰的重視。魏平政透露，國民黨組發會主委李哲華持續與他密切聯繫，黨內智庫執行長張顯耀也派出一支團隊南下彰化，協助競選規劃與選戰布局。目前競選團隊已完成整備，「整個國民黨都動起來」，目標就是全力贏下彰化縣長選戰。至於黨內兩位前副縣長洪榮章、柯呈枋的大型競選看板未卸下，近來還頻繁出席地方公開活動，引發外界聯想是否仍有變數。魏平政認為，兩人都是縣府團隊成員，端午連假及節日前後幫縣長王惠美跑行程，本就是分內工作，為此解讀成「換將跡象」，未免過度聯想。談王惠美輔選 魏平政：必要時一定會站出來談及縣長王惠美甚少與魏平政公開同台、縣府舉辦的活動也不見魏平政現身，主持人王淺秋問，王惠美是否以「行政中立」為由，刻意降低與候選人的互動？相較之下，民進黨執政縣市似乎較少顧忌行政中立原則。魏平政替王惠美緩頰表示，她每天清晨5、6點便開始跑行程，非常認真推動縣政，也希望落實行政中立，不讓選舉影響縣府各項活動。他相信王惠美在選戰關鍵時刻一定會請假投入輔選，「王縣長最後一定會來幫我，這是一定的。」魏平政稱讚王惠美施政滿意度始終維持高檔，縣長的執政成績受肯定，選民自然會支持能夠延續優質施政的人選，對接棒參選者而言就是最大助力，這也是自己對選情保持信心的重要原因。