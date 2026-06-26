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行政院提出《國防自主無人載具採購特別條例》草案，規劃編列經費上限新台幣2100億元，但今（26）日立法院院會被國民黨與民眾黨聯手擋下。隨即民進黨立委高舉「無視中共灰色侵擾」、「扼殺台灣國防產業發展」等手牌抗議。民進黨立委何欣純更特別拿著手牌轉向主席台前，向也要參選台中市長正在主持會議的副院長江啟臣鞠躬拜託，要求他「不要擋無人機」。行政院2025年底提出的1.25兆國防特別預算涵蓋打造國內無人機產業鏈，但遭在野全數砍掉，被行政院長卓榮泰視為嚴重損及國防建軍完整性，因此18日拍板「國防自主無人載具採購特別條例」草案，預算匡列2100億元，自今年8月至2031年底逐年籌獲濱海監偵型無人機、濱海攻擊型無人機，以及小型自殺無人艇等共21萬966架。「國防自主無人載具採購特別條例」草案被列入此次立法院會議事日程，但民眾黨團在24日立法院會提案「暫緩列案」，藍白以55票贊成票，民進黨44票反對票，該特別條例未能付委審查。對於藍白提議暫緩列案，讓民進黨立委不滿，在議場高舉「無視中共灰色侵擾」、「扼殺台灣國防產業發展」、「藍白聯手阻擋無人載具採購特別條例」等手牌抗議。何欣純更在議場內高舉手板，並鞠躬向江啟臣喊話，「雖然我們是對手，但為了台中產業機會，拜託江副院長跟藍白不要擋行政院無人機條例！」，場面略顯尷尬。