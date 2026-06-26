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▲連晨翔活動時重複分享帶女兒游泳的趣事，連經紀人都忍不住笑虧：「他失智了」。（圖／記者嚴俊強攝）

藝人連晨翔與劉品言升格新手爸媽後，把生活重心全放在寶貝女兒身上。連晨翔今（26）日出席忠義基金會「愛人家族 為失依兒引路 」活動分享育兒日常，不僅自爆女兒一哭，自己就會哭得比她更大聲，還笑說會模仿女兒哭聲、學她講話。被問是不是「女兒傻瓜」時，他嘴上連忙否認，但臉上藏不住的慈父笑容，早已背叛了他的心。連晨翔透露，女兒最近進入愛鬧、睡眠時間變短的階段，身為新手爸爸的他沒有太多育兒經驗，只能邊帶邊摸索。他笑說，自己甚至研發出一套「陪哭戰術」，只要女兒哭，他就故意哭得比她更大聲，或是模仿她的哭聲、學她講話，沒想到有時候還真的有效。他分享現在女兒每隔一、兩個月的狀況就會改變，因此哄孩子的方法也要一直調整，「沒有經驗，就只能自己一直試。」有趣的是，連晨翔在活動上分享最近帶女兒穿親子裝去游泳、打預防針的趣事，沒想到聊著聊著，結果會後訪問又把同一段故事再講了一次，完全沒發現自己重複內容，讓現場媒體全笑翻。站在一旁的經紀人也忍不住吐槽：「他失智了」至於是否承認自己是「女兒傻瓜」，連晨翔嘴硬笑回沒有，但談起女兒時臉上始終掛著燦爛笑容，慈父模樣完全藏不住。