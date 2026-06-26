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▲繪麗奈被捕畫面遭公開。（圖／翻攝自香港01）

香港首位登上日本AV界的女優素海霖（原名蘇凱琳，AV名為繪麗奈），25日傳出因涉嫌為境外非法賭博網站擔任代言人遭逮捕，掀起議論，素海霖可能面臨最高刑罰則為監禁7年及罰款500萬港元（約新台幣2029萬）；港媒報導，今日獲釋後，她隨即在社群貼文，卻是抱怨警方把她被捕的照片拍得太醜。素海霖曾在三年前加盟日本成人片廠FALENO，以「繪麗奈」身份在日本AV界出道，出道作番號為「FSDSS-644」（香港生まれ香港育ちの女の子 新人 絵麗奈 Avdebut），就主打出身香港的新人；其他還包含香港水療中心的技師、粵語女教師、風俗娘、被男優開發等題材，2023年上半年的FANZA成人DVD銷量排行榜中曾一度排第2名，但作品數量不多，隔年2024年就未再推出新作品。根據香港01與星島日報等港媒報導，素海霖涉嫌為非法賭博網站「推廣或便利收受賭注」，在深水埗被拘捕，她已獲准保釋候查，須於七月下旬向警方報到。港媒提到，素海霖因替非法網站代言，被廠商冠上「2026至2027年網站特邀女神」頭銜。素海霖則向港媒辯稱，該網站於馬來西亞合法登記，且宣傳對象並非香港市場。非法賭博網站有關素海霖代言的廣告已經下架。港媒引述香港律師說法指出，只要宣傳人士身處在香港，進行任何推廣賭博成份的遊戲，已犯香港法例中第148章 《賭博條例》第16B條， 「任何人不得明知而推廣或便利收受賭注或向收受賭注者投注」，最高刑罰一經循公訴程序定罪，最高可罰款500萬港幣和監禁7年。律師指出，不論對象是美國人還是英國人，只要在香港發佈，罪刑便能在香港成立，而且香港人亦能接觸到有關廣告，因此素海霖的說法站不住腳。不過，素海霖獲釋後，在社群貼出自己被捕的照片，寫道：「警察哥哥，你拍得很普通喔！下次拍之前可以說一聲」，並附上自己的自拍照。