我是廣告 請繼續往下閱讀

公文遭爆中製 食藥署：所有政府採購皆依法辦理

資安危機！有媒體報導，衛福部食藥署在112年辦理「SmartBPM.NET 電子表單管理系統平台增購案」得標廠商涉嫌隱匿核心技術「源自中國」。食藥署回應，接獲檢調訊息後，第一時間全面隔離系統，且契約書中明文禁止使用中國技術，對於廠商違法欺瞞行為「絕不姑息」，依法追究業者不法責任。食藥署表示，針對「SmartBPM.NET 電子表單管理系統」得標廠商涉嫌隱匿核心技術源自中國一事，接獲檢調訊息後，已第一時間全面隔離系統。對於系統底層的原始碼（Source Code）及資料傳輸路徑「全面清查」並「數位辨識」。食藥署說，徹查確認並無任何敏感資料外洩或惡意傳輸事證。食藥署嚴正聲明，所有政府採購皆依法辦理，於契約書中明文禁止使用中國技術，對廠商違法欺瞞行為絕不姑息，已全力配合檢調偵辦，將依法追究業者不法責任，並依契約究責。食藥署資訊室主任林文洲受訪時表示，目前系統限制在某個區域使用，相關公文系統花費98萬增購，未來預計會考量重新採購。至於契約究責部分，則會按照採購案標準進行。食藥署強調，辦理政府採購，皆恪遵政府採購法及相關規定，並依行政院數位發展部資通安全規範，於採購投標須知及契約條款中，明確訂定「不得使用中國大陸品牌產品與核心技術」限制條款，廠商投標時也需切結保證其產品合規性，確保國家公務資訊安全。