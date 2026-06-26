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▲日本如同足球小將的劇情一樣，對上足球強權巴西隊。（圖／翻攝自微博）

▲日本隊過去在世界盃的征程總會被外界用《足球小將》的劇情來對照。（圖／品牌提供）

2026年美加墨世界盃淘汰賽進入高潮，一場跨越20年的輪迴即將在休士頓NRG體育場重演。日本隊在闖入32強後，上演如同漫畫般的情節——迎戰奪冠熱門「五星巴西」，外界將這場戰役比擬為經典漫畫《足球小將》的劇情重現。然而，這一次日本隊必須在沒有「大空翼」主角光環的情況下，憑藉真實的硬實力挑戰這支南美雄獅。日本足球自90年代初職業化以來，巴西始終是他們效仿的殿堂。從引進傳奇球星濟科（Zico）到《足球小將翼》中主角大空翼遠赴巴西習武的情節，巴西足球那種自由、奔放與技術流的風格，深深影響了幾代日本球員。漫畫中，主角大空翼率領日本青年隊在決賽中以3：2逆轉擊敗巴西的傳奇結局，曾被視為日本人的「足球白日夢」。然而，現實證明夢想並非遙不可及：2025年10月的麒麟杯，日本隊 0：2落後的絕境下，由南野拓實、中村敬斗與上田綺世連進三球，以3：2完成歷史性逆轉，擊敗了這支世界頂級勁旅。日本隊過去在世界盃的征程總會被外界用《足球小將》的劇情來對照，比如上一次擊敗德國，就被大肆討論是「38年前的悲願成真」。這一次他們能否再度重現動漫奇蹟，世界都在矚目。儘管擁有熱血的歷史記憶，但這場32強大戰對日本隊而言極其嚴峻。久保建英因傷缺陣，淘汰賽階段即便能上場也僅限於替補；隊長遠藤航本屆因傷退隊，只能作壁上觀；三笘薰狀況不佳，未能入選，球隊陣容並不完整。反觀巴西隊，在名帥安切洛蒂（Carlo Ancelotti）的調教下逐漸找到化學反應，維尼修斯（Vinícius Júnior）小組賽已豪取4顆進球，加上剛完成「王者歸來」的天王內馬爾（Neymar Jr.），其個人狀態不佳，但能上場對於巴西就有士氣加成。日本隊雖在戰術紀律和默契上有優勢，但在缺乏頂尖天才球員「一錘定音」的情況下，如何和個人單兵能力溢出的森巴軍團抗衡，成為森保一監督的難題。英國數據機構Quantum預測日本將爆冷淘汰巴西，這給了日本球迷極大信心。日本隊在小組賽中表現出色，面對荷蘭、瑞典等勁旅保持不敗，展現了極強的整體體系足球。長友佑都等資深老將更喊出「目標奪冠」的豪語。然而，日本隊在世界盃歷史上的32強淘汰賽中，始終無法突破「首輪遊」的魔咒。這場對陣巴西的比賽，不僅是技術與紀律的考驗，更是對日本隊心理素質的極致壓迫。比賽將於台灣時間6月30日凌晨 1 點正式開踢。這一次，日本全隊已準備好將過去30年累積的技術與意志力，在世界盃挑戰他們仰望已久的對象。