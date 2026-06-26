2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）如火如荼進行中，日前D組第2輪賽事，巴拉圭球員阿爾米龍（Miguel Almiron）因「摀嘴」而被裁判巴爾頓（Ivan Barton）判罰紅牌出場，寫下史上首例。這個判決讓巴拉圭ABC Cardinal廣播電台主播維拉（Jorge Chipi Vera）無法接受，直接在直播中痛罵主審以及FIFA主席英凡提諾（Gianni Infantino），在一連串髒話輸出後，維拉也遭到FIFA撤銷世界盃採訪許可證。
阿爾米龍「摀嘴」被罰紅牌 烏拉圭主播狂罵FIFA主席
根據美國《Yahoo Sports》報導，D組小組賽第2輪巴拉圭與土耳其之戰，上半場薩爾瓦多籍主裁判巴爾頓對巴拉圭球員阿爾米龍出示紅牌，此舉讓巴拉圭主播維拉當場暴怒。阿爾米龍當時似乎用手摀著嘴，對土耳其球員穆爾杜爾（Mert Muldur）說了些話；而作為FIFA打擊種族歧視措施的一環，「摀嘴說話」如今已被列為可直接判罰退場的違規行為。
阿爾米龍這張「嗚嘴紅牌」成了世界杯史上第1張，寫下尷尬的歷史。對此維拉在轉播當下極度不滿，在連串髒話中，直接點名痛罵了主裁判巴爾頓、FIFA主席英凡提諾以及南美洲足球協會（CONMEBOL）主席多明格斯（Alejandro Dominguez）。
維拉痛罵FIFA是小偷 直言殺死足球
據報導，當時維拉在轉播中喊出，「小偷！小偷！巴爾頓，他們殺死了足球。FIFA，是你們殺死了足球，英凡提諾，這是你的責任。FIFA，為你們把足球搞成這樣負起責任吧！簡直是恥辱。因英凡提諾，你真該感到羞恥！」
「多明格斯，你別光顧著跟因凡蒂諾合照了，像個男人一樣站出來。你們這群該死的小偷。我們大老遠來到世界盃，難道就是來看這種東西的嗎？這簡直無法理喻、太無恥了。他們正在殺死足球，還讓我們少了1名球員。」維拉氣憤說道。
烏拉圭最終贏得勝利 維拉在社群公開道歉
最終巴拉圭以1：0贏得比賽。3天後，維拉在社群媒體上發表了道歉聲明，「在巴拉圭與土耳其的比賽轉播過程中，我情緒失控了。由於看到祖國球員被判退場的挫折感，以及認為國家隊遭受不公平對待的想法，我對裁判、FIFA及其官方人員使用了具有攻擊性且不可容忍的言詞。」維拉所屬的ABC Cardinal廣播電台已對此處分提出申訴。
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根據美國《Yahoo Sports》報導，D組小組賽第2輪巴拉圭與土耳其之戰，上半場薩爾瓦多籍主裁判巴爾頓對巴拉圭球員阿爾米龍出示紅牌，此舉讓巴拉圭主播維拉當場暴怒。阿爾米龍當時似乎用手摀著嘴，對土耳其球員穆爾杜爾（Mert Muldur）說了些話；而作為FIFA打擊種族歧視措施的一環，「摀嘴說話」如今已被列為可直接判罰退場的違規行為。
阿爾米龍這張「嗚嘴紅牌」成了世界杯史上第1張，寫下尷尬的歷史。對此維拉在轉播當下極度不滿，在連串髒話中，直接點名痛罵了主裁判巴爾頓、FIFA主席英凡提諾以及南美洲足球協會（CONMEBOL）主席多明格斯（Alejandro Dominguez）。
維拉痛罵FIFA是小偷 直言殺死足球
據報導，當時維拉在轉播中喊出，「小偷！小偷！巴爾頓，他們殺死了足球。FIFA，是你們殺死了足球，英凡提諾，這是你的責任。FIFA，為你們把足球搞成這樣負起責任吧！簡直是恥辱。因英凡提諾，你真該感到羞恥！」
「多明格斯，你別光顧著跟因凡蒂諾合照了，像個男人一樣站出來。你們這群該死的小偷。我們大老遠來到世界盃，難道就是來看這種東西的嗎？這簡直無法理喻、太無恥了。他們正在殺死足球，還讓我們少了1名球員。」維拉氣憤說道。
烏拉圭最終贏得勝利 維拉在社群公開道歉
最終巴拉圭以1：0贏得比賽。3天後，維拉在社群媒體上發表了道歉聲明，「在巴拉圭與土耳其的比賽轉播過程中，我情緒失控了。由於看到祖國球員被判退場的挫折感，以及認為國家隊遭受不公平對待的想法，我對裁判、FIFA及其官方人員使用了具有攻擊性且不可容忍的言詞。」維拉所屬的ABC Cardinal廣播電台已對此處分提出申訴。
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