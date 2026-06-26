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▲左起派翠克、黃采儀出席大愛劇《他的靈魂與他的書店》第二波媒體茶敘。（圖／大愛提供）

藝人派翠克（柳柏丞）一向以主持節目的綜藝咖形象廣為人知，但近日他挑戰戲劇演出，在大愛劇《他的靈魂與他的書店》飾演血癌病患「黃萬通」，今（26）日出席記者會與黃采儀分享拍攝祕辛。甚至為了不破梗，長達半年之久竟然沒有被發現，他也表示之後跟前輩小S分享，不過小S對於自己剃頭沒有說什麼。而派翠克也聊到心中最大的遺憾，就是阿嬤沒能見到他現在在演藝圈的成就。一向以綜藝形象深植人心的派翠克，這次首度完整的演出一個角色，挑戰演出血癌病患「黃萬通」，為了寫實呈現化療過程，他說自己雖然愛漂亮、心疼頭髮要留一年才長得回來，但是毫無二話決定剃光頭「我就非常相信這個角色，該怎麼樣子就怎麼樣子」。派翠克笑說，剃完頭最大的好處是「洗頭好輕鬆哦，我還沒吹就乾了」。隨之而來的是半年的「避風頭」時期。當時他還有主持《小姐不熙娣》與其他代言工作，為了不讓新戲造型提早曝光，他出門必戴帽子，甚至在拍電玩代言時，還請造型師特製假髮「竟然完全沒有人發現！」至於搭檔小S的反應，他表示去拍戲前有跟S姐報備，「她知道我來拍戲，對我剃頭沒有說什麼」也表示小S知道他想做一件事就會很認真去做，她一下就能理解。派翠克演出抗癌戰士，也勾起對阿嬤的思念。他感傷提到阿嬤離世前一週正好在電視上看到他在《國光幫幫忙》跳舞，一直戳著他的手說好厲害，「還好那個時候有讓她看到（我的表現）」，小遺憾是沒看到現在他在主持跟戲劇的表現。這部戲也讓他對生命有了新的體悟，不但拍完戲想去做全身健康檢查，更希望透過黃萬通的故事，「幫助到有需要的人」。大愛劇《他的靈魂與他的書店》7月6日起，每週一至週五，在大愛頻道、大愛劇場YouTube 頻道同步播出。