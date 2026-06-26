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▲新北新店店也已經在昨（25）日完成拆除工作，各店拆除作業陸續進行。（圖／民眾提供）

陪伴消費者多年的家樂福真的要說再見了！家樂福將在7月1日正式改名，雖統一集團對新名稱保密到家，不過各大分店已經陸續拆除招牌，內湖店今（26）日冒雨開拆，在雨中跟大家說再見，新店店也已經於昨（25）日完成招牌拆除。新名稱則是眾說紛紜，，不過最終名稱仍須以統一集團正式公布為準。統一集團董事長羅智先今年5月股東會上首度對外說明家樂福改名進度，各門市也陸續拆除舊招牌，今（26）日家樂福內湖店正式動工拆除，新北新店店也已經在昨（25）日完成拆除工作，各店拆除作業陸續進行，若想朝聖「家樂福」最後身影，民眾可得把握最後時間，據悉相關換牌工程將分階段持續進行到明年。各店招牌拆除畫面也讓消費者不捨，「再見了家樂福，謝謝過去在台灣的付出」、「拜拜時代的眼淚」、「回憶再見了」、「真的要告別了」。家樂福擁有1224萬粉絲追蹤的粉專，也在今（26）日上午發布公告，表示因應本公司即將進行品牌煥新及社群營運調整​，宣布家樂福臉書粉絲頁，將於6月29日起正式停止服務。​APP也通知會員，將在6月29日晚間停止使用，30日啟用全新品牌APP，各門市LINE社群則會在6月26日起陸續停止服務。新名稱也成為一場猜謎大賽，市場瘋傳，量販店將改名 「樂家康」、超市店型則改為「小樂超市」。不過目前經營家樂福的公司已由「家福股份有限公司」更名為「康達盛通生活事業股份有限公司」，因此在新品牌名稱公布前，Google地圖及官方粉絲專頁也已率先將名稱改為「康達盛通」；還有最新核准註冊的商標「萬家福」也成為候補。