今（27）日是金曲奬盛典，但也有許多人忙於工作、家庭，占卜師「道境塔羅」透過塔羅牌占卜，替12生肖點出今日工作運勢。屬羊的今日團隊合作效率偏低，建議把責任切割清楚，不要什麼都自己扛，屬兔的人有機會擺脫壓力，壞習慣或是不健康的工作模式，建議果斷切割會消耗你的人事物！
鼠
目前卡在過渡期，想前進但又被過去牽住。工作上容易猶豫不決或反覆修改方向。建議不要硬撐舊方法，先接受現況不順，調整節奏再出發，反而會更快突破。
牛
合作或人際容易失衡，溝通落差變大。工作中可能出現「各做各的」或誤會。建議主動對齊期待，不要默默不爽，講清楚才有解。
虎
事情進展很快，訊息、任務、變動會突然增加。今天是行動日。建議優先處理最重要的3件事，別被速度拖著亂跑。
兔
有機會擺脫壓力、壞習慣或不健康的工作模式。建議果斷切割消耗你的人事物，不要再合理化拖累你的選擇。
龍
內心有想離開或轉換方向的感受，對現況逐漸失去情感連結。建議傾聽內心，但先不要衝動離開，先釐清真正想要什麼。
蛇
事情接近完成但卡最後一步，容易拖延或收尾不乾淨。建議今天專注「收尾」，不要再開新案。
馬
學習或財務規劃容易分心，或做事不夠細。建議降低衝動決策，先把基本功補好再談成長。
羊
團隊合作效率偏低，溝通或分工不清。建議把責任切清楚，不要什麼都自己扛或模糊處理。
猴
衝突有機會緩和，不再硬碰硬。建議放下輸贏心態，選擇修復關係會比爭對錯更有利。
雞
高效率與訊息爆量的一天，可能臨時任務變多。建議快速回應，但不要全部接下來，學會篩選。
狗
容易過度付出或忽略自己狀態，工作與情緒都偏耗能。建議設下界線，先照顧自己再談照顧別人。
豬
情緒或期待不穩，容易想太美或承諾過頭。建議把話說保守一點，事情做完再表態。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
我是廣告 請繼續往下閱讀
目前卡在過渡期，想前進但又被過去牽住。工作上容易猶豫不決或反覆修改方向。建議不要硬撐舊方法，先接受現況不順，調整節奏再出發，反而會更快突破。
牛
合作或人際容易失衡，溝通落差變大。工作中可能出現「各做各的」或誤會。建議主動對齊期待，不要默默不爽，講清楚才有解。
虎
事情進展很快，訊息、任務、變動會突然增加。今天是行動日。建議優先處理最重要的3件事，別被速度拖著亂跑。
兔
有機會擺脫壓力、壞習慣或不健康的工作模式。建議果斷切割消耗你的人事物，不要再合理化拖累你的選擇。
龍
內心有想離開或轉換方向的感受，對現況逐漸失去情感連結。建議傾聽內心，但先不要衝動離開，先釐清真正想要什麼。
蛇
事情接近完成但卡最後一步，容易拖延或收尾不乾淨。建議今天專注「收尾」，不要再開新案。
馬
學習或財務規劃容易分心，或做事不夠細。建議降低衝動決策，先把基本功補好再談成長。
羊
團隊合作效率偏低，溝通或分工不清。建議把責任切清楚，不要什麼都自己扛或模糊處理。
猴
衝突有機會緩和，不再硬碰硬。建議放下輸贏心態，選擇修復關係會比爭對錯更有利。
雞
高效率與訊息爆量的一天，可能臨時任務變多。建議快速回應，但不要全部接下來，學會篩選。
狗
容易過度付出或忽略自己狀態，工作與情緒都偏耗能。建議設下界線，先照顧自己再談照顧別人。
豬
情緒或期待不穩，容易想太美或承諾過頭。建議把話說保守一點，事情做完再表態。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。